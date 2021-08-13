Шахтар – Металіст-1925: онлайн-трансляція матчу чемпіонату України

Донеччани зійдуться з харківською командою напередодні виїзду до Монако на матч плей-офф Ліги чемпіонів

Шахтар та Металіст-1925 битимуться на НСК Олімпійський

У п'ятницю відбудеться матч 4-го туру чемпіонату України. У Києві донецький Шахтар прийме харківський Металіст-1925. Гра відбудеться на стадіоні НСК "Олімпійський". Початок поєдинку – 19:30.

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ОНЛАЙН МАТЧУ ШАХТАР – МЕТАЛІСТ-1925

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Донеччани та харків'яни набрали по 6 очок в трьох стартових турах, однак цей результат сприймається вболівальниками по-різному. Металіст-1925 вперше вийшов в еліту українського футболу і вже встиг здолати Рух і Чорноморець в домашніх іграх.

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У свою чергу Шахтар не без певних проблем обіграв Інгулець та Львів, тоді як матч з Олександрією донецька команда провалила (1:2). Підопічні Де Дзербі вже відстали від Динамо на три очки, хоча вся чемпіонська гонка ще попереду.

Мабуть, основна увага Шахтаря зараз зосереджено на кваліфікації Ліги чемпіонів. У третьому раунді відбору донеччани двічі здолали бельгійський Генк, проте в раунді плей-офф на "гірників" чекає куди більш складний суперник в особі французького Монако.

Не варто дивуватися, якщо Роберто Де Дзербі вдасться до ротації сьогодні. Відпочинок можуть отримати Марлон, Траоре, Алан Патрік і Маркос Антоніо. До того ж травми Педріньо і Соломона дають "зелене світло" Коноплянці на потрапляння в старт. Відмінний шанс для українця знову заявити про себе!

Прогноз букмекерів. На їхню думку, Шахтар є безперечним фаворитом зустрічі. Коефіцієнт на успіх киян становить всього 1.20, тоді як на перемогу Миная – 14.50. Нічия ж оцінена коефіцієнтом 6.60.

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Де дивитись. Поєдинок в прямому ефірі покаже телеканал Футбол 1. Старт прямої трансляції – о 19:25. Також гру можна подивитися на інтернет-сервісі OLL.TV.

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