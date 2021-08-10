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Група близько! Шахтар знову б'є Генк та виходить в плей-офф Ліги чемпіонів

Анатолій Дерека Анатолій Дерека редактор розділу Гра
10 серпня, 22:26
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"Гірники" забили по голу в кожному з таймів і повторно здолали Генк. Наступний суперник команди Роберто Де Дзербі – Монако
Шахтар повторно здолав Генк і пройшов в раунд плей-офф Ліги чемпіонів
Шахтар повторно здолав Генк і пройшов в раунд плей-офф Ліги чемпіонів / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Шахтар і Генк відіграли матч-відповідь 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів . Перша зустріч в Бельгії відбулася тиждень тому в Бельгії і завершилася перемогою донеччан (2:1).

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Сьогодні ж команди зійшлися на НСК Олімпійський. Тренер Шахтар зробив лише одну заміну в стартовому складі в порівнянні з першою зустріччю. Де Дзербі запустив Алана Патріка замість травмованого Соломона.

Донеччани активно почали поєдинок і вже на старті організували супермомент. Мініатюрний Педріньо несподівано нав'язав верхову боротьбу двом центрбекам суперника і вивів Тете сам на сам з Вандервордтом. Бельгієць зумів парирувати удар бразильця.

Вже хвилин через десять у самого Педріньо був відмінний момент. Бразилець сам собі підробив м'яч на лінії карного майданчика і смачно бив зльоту в незахищений кут. Захисники встигли кинутися під удар.

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Напір Шахтаря приніс свої плоди в середині першого тайму. Алан Патрік запустив Тете в майданчик і бразилець знайшов момент для прострілу в центр. Захисники не завадили Траоре успішно розстріляти ворота Вандервордта.

Була і ложка дьогтю в першій половині зустрічі. Хавбек господарів Педріньо отримав травму і не зміг продовжити гру, поступившись місцем на полі Судакову. У Генка ж з'явилося кілька непоганих моментів до перерви, але гравцям гостей не вистачало точності.

Після перерви бельгійці активізувалися, проте Шахтар зайняв вичікувальну позицію і робив ставку на контратаки. До середини другого тайму могли забивати Дзюня і Тете. Однак японець не влучив по м'ячу в дуже вигідній позиції, а бразилець пробив поруч зі стійкою метрів з п'яти.

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Серйозно притиснути господарів до воріт Генк зміг лише після 60-ї хвилини. Онуачу влучив у поперечину після подачі кутового, загострити гру допоміг вихід Трезора і Дессерса. Однак Шахтар зумів організувати успішну контратаку, яка по суті закрила гру .

Марлос і Майкон швидко втекли в атаку і віддали на фланг Додо. Простріл бразильця не зуміли замкнути ані Коноплянка, ані Траоре. Однак в метушні швидко зорієнтувався Маркос Антоніо, який вразив порожні ворота.

Такий рахунок практично не залишав гостям шансів, та й бельгійці вже по суті змирилися з вильотом з Ліги чемпіонів. Хоча на гол престижу все ж напрацювали. Дессерсу дали точно замкнути простріл з флангу. Однак це все одно не завадило Шахтарю вийти в раунд плей-офф!

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Суперником підопічних Роберто Де Дзербі стане Монако. Перший матч пройде в гостях 17-18 серпня, другий – в Україні 24-25 серпня. Команда, яка програє в цій дуелі, не залишиться без євроосіні та продовжить свій шлях в групі Ліги Європи.

Шахтар – Генк 2:1
Голи: Траоре, 27, Маркос Антоніо, 77 – Дессерс, 90

Шахтар: Трубін – Додо, Вітао, Марлон, Матвієнко – Майкон (Степаненко, 84), Маркос Антоніо, Алан Патрік (Марлос, 67) – Тете, Траоре (Сікан, 85), Педріньо (Судаков, 37, Коноплянка, 66).

Генк: Вандервордт – Муньос, Куеста, Лукумі (Дессерс, 68), Артеага – Хейнен, Торстведт (Трезор, 62), Грошовскі (Ейтінг, 62) – Бонгонда, Онуачу (Пеїнтсіл, 82), Дзюня (Садік, 82).

Попередження: Судаков, Трубін, Вітао – Лукумі, Муньос.

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3
7:1
9
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3
8:3
7
3
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3
7:3
7
4
Динамо
2
6:1
6
5
Металіст 1925
3
5:4
6
6
Олександрія
3
3:2
6
7
Шахтар
3
6:3
6
8
Колос
2
1:0
4
9
Зоря
3
6:4
3
10
Минай
1
1:0
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Маріуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львів
3
2:8
1
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0
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41
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2
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38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
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10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
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