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Группа близко! Шахтер вновь бьет Генк и выходит в плей-офф Лиги чемпионов

Анатолий Дерека Анатолий Дерека редактор раздела Игра
10 августа, 22:26
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"Горняки" забили по голу в каждом из таймов и повторно одолели Генк. Следующий соперник команды Роберто Де Дзерби – Монако
Шахтер повторно одолел Генк и прошел в раунд плей-офф Лиги чемпионов
Шахтер повторно одолел Генк и прошел в раунд плей-офф Лиги чемпионов / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Шахтер и Генк отыграли ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Первая встреча в Бельгии состоялась неделю назад в Бельгии и завершилась победой дончан (2:1).

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Сегодня же команды сошлись на НСК Олимпийский. Тренер Шахтер сделал лишь одну замену в стартовом составе по сравнению с первой встречей. Де Дзерби запустил Алана Патрика вместо травмированного Соломона.

Дончане активно начали поединок и уже на старте организовали супермомент. Миниатюрный Педриньо неожиданно навязал верховую борьбу двум центрбекам соперника и вывел Тете один на один с Вандервордтом. Бельгиец сумел парировать удар бразильца.

Уже минут через десять у самого Педриньо был отличный момент. Бразилец сам себе подработал мяч на линии штрафной и смачно бил слету в незащищенный угол. Защитники успели броситься под удар.

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Напор Шахтера принес свои плоды в середине первого тайма. Алан Патрик запустил Тете в штрафную и бразилец нашел момент для прострела в центр. Защитники не помешали Траоре успешно расстрелять ворота Вандервордта.

Была и ложка дегтя в первой половине встречи. Хавбек хозяев Педриньо получил травму и не смог продолжить игру, уступив место на поле Судакову. У Генка же появилось несколько неплохих моментов до перерыва, но игрокам гостей не хватало точности.

После перерыва бельгийцы активизировались, однако Шахтер занял выжидательную позицию и делал ставку на контратаки. К середине второго тайма могли забивать Дзюня и Тете. Однако японец не попал по мячу в очень выгодной позиции, а бразилец пробил рядом со штангой метров с пяти.

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Серьезно прижать хозяев к воротам Генк смог лишь после 60-ой минуты. Онуачу угодил в перекладину после подачи углового, обострить игру помог выход Трезора и Дессерса. Однако Шахтер сумел организовать успешную контратаку, которая по сути закрыла игру.

Марлос и Майкон быстро убежали в атаку и отдали на фланг Додо. Прострел бразильца не сумели замкнуть ни Коноплянка, ни Траоре. Однако в суматохе быстро сориентировался Маркос Антонио, поразивший пустые ворота.

Такой счет практически не оставлял гостям шансов, да и бельгийцы уже по сути смирились с вылетом из Лиги чемпионов. Хотя на гол престижа все же наработали. Дессерсу дали точно замкнуть прострел с фланга. Однако это все равно не помешало Шахтеру выйти в раунд плей-офф!

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Соперником подопечных Роберто Де Дзерби станет Монако. Первый матч пройдет в гостях 17-18 августа, ответный – в Украине 24-25 августа. Команда, которая проиграет в этой дуэли не останется без евроосени и продолжит свой путь в группе Лиги Европы.

Шахтер – Генк 2:1
Голы: Траоре, 27, Маркос Антонио, 77 – Дессерс, 90

Шахтер: Трубин – Додо, Витао, Марлон, Матвиенко – Майкон (Степаненко, 84), Маркос Антонио, Алан Патрик (Марлос, 67) – Тете, Траоре (Сикан, 85), Педриньо (Судаков, 37, Коноплянка, 66).

Генк: Вандервордт – Муньос, Куэста, Лукуми (Дессерс, 68), Артеага – Хейнен, Торстведт (Трезор, 62), Грошовски (Эйтинг, 62) – Бонгонда, Онуачу (Пэинтсил, 82), Дзюня (Садик, 82).

Предупреждения: Судаков, Трубин, Витао – Лукуми, Муньос.

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И
Г
О
1
Десна
3
7:1
9
2
Ворскла
3
8:3
7
3
Днепр-1
3
7:3
7
4
Динамо
2
6:1
6
5
Металлист 1925
3
5:4
6
6
Александрия
3
3:2
6
7
Шахтер
3
6:3
6
8
Колос
2
1:0
4
9
Заря
3
6:4
3
10
Минай
1
1:0
3
11
Рух
3
3:5
3
12
Мариуполь
3
3:5
1
13
Верес
3
1:6
1
14
Львов
3
2:8
1
15
Черноморец
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2:9
0
16
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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
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