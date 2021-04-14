Революція в футболі: УЄФА скасовує голи на чужому полі

З наступного сезону в єврокубках змінять правило виїзних голів. М'ячі на чужому полі будуть враховуватися тільки в основний час матчу. Повністю відмовитися від цього правила УЄФА поки не наважився

УЄФА планує з наступного сезону внести зміни в правило виїзних голів в єврокубках, що раніше пропонував зробити Арсен Венгер. Згідно з новим регламентом, який повинен бути узгоджений в п'ятницю, правило забитих голів на чужому полі буде враховуватися тільки до кінця 90 хвилин матчу.

Реклама

Читайте також: VAR відпочиває: на ЧС-2022 офсайди фіксуватимуть по-новому

Будь-який гол, забитий у додатковий час, не матиме переваги. При цьому, пропозиція повністю відмовитися від правила забитих виїзних голів була відхилена УЄФА, повідомляє The Sun.

В тренді Український штангіст "порвав" усіх у Москві

Правило виїзного гола було введено в сезоні 1965/66 років. Однак під час пандемії безліч матчів доводиться проводити на нейтральному полі і без глядачів, в таких умовах перевага домашнього стадіону нівелюється.

Нагадаємо, що гряде революція і в Лізі чемпіонів! Новий "швейцарський" формат турніру підтримали всі. Число учасників основного раунду може вирости до 36 команд, а ось внутрішні чемпіонати постраждають.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама