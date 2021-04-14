Революція в футболі: УЄФА скасовує голи на чужому полі

УЄФА планує з наступного сезону внести зміни в правило виїзних голів в єврокубках, що раніше пропонував зробити Арсен Венгер. Згідно з новим регламентом, який повинен бути узгоджений в п'ятницю, правило забитих голів на чужому полі буде враховуватися тільки до кінця 90 хвилин матчу.
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Будь-який гол, забитий у додатковий час, не матиме переваги. При цьому, пропозиція повністю відмовитися від правила забитих виїзних голів була відхилена УЄФА, повідомляє The Sun.
Правило виїзного гола було введено в сезоні 1965/66 років. Однак під час пандемії безліч матчів доводиться проводити на нейтральному полі і без глядачів, в таких умовах перевага домашнього стадіону нівелюється.
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