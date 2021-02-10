Революція в Лізі чемпіонів! Новий "швейцарський" формат турніру підтримали всі

Кількість учасників основного раунду може зрости до 36 команд, а ось внутрішні чемпіонати постраждають

Після розмоваи про створення елітної Суперліги УЄФА вирішив зіграти на випередження і придумати новий формат Ліги чемпіонів. Ідея вже є, і її підтримали всі 55 асоціацій УЄФА. Але остаточне рішення про зміну формату Ліги чемпіонів може бути прийнято не раніше квітня.

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За інформацією Sky Sports, в новому форматі команди не розподілятимуть на групи, а турнір пройде за швейцарською системою. Клуби зіграють як мінімум 10 матчів з різними суперниками (по 5 вдома і на виїзді). Не виключено, що кількість учасників основного раунду зросте з 32 до 36.

Ліга чемпіонів / Фото: UEFA.com

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До 1/8 фіналу безпосередньо вийдуть найкращі вісім команд основного раунду, ще вісім путівок до плей-оф розіграють клуби, що зайняли місця з 9-го по 24-те.

Швейцарська система передбачає, що турнір проходить без вибування, в кожному турі. А починаючи з другого, пари суперників відбираються так, щоб зустрічалися між собою учасники, які набрали рівну кількість очок. Так з турніру виключаються зустрічі між завідомо непорівнянними за силою противниками. Це дозволяє для визначення переможців обійтися невеликою, порівняно з круговою системою, кількістю турів при великій кількості учасників.

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Фото: REUTERS/Susana Vera

Нове змагання може стартувати вже 2023-го або 2024 року. І за планом УЄФА триватиме 9 років. Однак, за чутками, новий турнір вимагатиме жертв, якими стануть національні змагання. Кількість команд в європейських топлігах може скоротитися до 16 команд, а внутрішні Кубки уріжуть до 4-5 раундів.

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Ми також повідомляли, що матч команди Зінченка в Лізі чемпіонів перенесли ближче до України.

Нагадаємо, що чинним переможцем Ліги чемпіонів є "Баварія", яка в фіналі обіграла "ПСЖ"

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