Матч команди Зінченка в Лізі чемпіонів перенесли ближче до України

УЄФА змінив місце проведення ще одного матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. У зв'язку з карантинними обмеженнями "Боруссія" з Менхенгладбаха не зможе прийняти "Манчестер Сіті" на домашній арені. Їх поєдинок пройде в столиці Угорщини Будапешті на "Пушкаш Арені" 24 лютого.

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Раніше з цієї ж причини в Угорщину на цю ж арену був перенесений матч "Лейпциг" – "Ліверпуль". Це поєдинок пройде 16 лютого, повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

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Нагадаємо, що німецький уряд відмовився впускати "Ліверпуль" і "Манчестер Сіті" в країну. У Німеччині до 17 лютого діє заборона на в'їзд з територій, де була зафіксована мутація коронавірусу. Відзначимо, що німецьким клубам з тих же причин можуть заборонити також їхати на гостьові поєдинки в Англію, проте з цього приводу поки не звучало жодних заяв.

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