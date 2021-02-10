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Революция в Лиге чемпионов! Новый "швейцарский" формат турнира поддержали все

10 февраля, 15:57

Елена Павлова Елена Павлова

Число участников основного раунда может вырасти до 36 команд, а вот внутренние чемпионаты пострадают

После разговор о создании элитной Суперлиги УЕФА решил сыграть на опережение и придумать новый формат Лиги чемпионов. Идея уже есть, и ее поддержали все 55 ассоциаций УЕФА. Но окончательное решение об изменении формата Лиги чемпионов может быть принято не раньше апреля.

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По информации Sky Sports, в новом формате команды не будут распределять на группы, а турнир пройдет по швейцарской системе. Клубы сыграют как минимум 10 матчей с разными соперниками (по 5 дома и на выезде). Не исключено, что число участников основного раунда вырастет с 32 до 36.

Лига чемпионов

Лига чемпионов / Фото: UEFA.com

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В 1/8 финала напрямую выйдут лучшие восемь команд основного раунда, еще восемь путевок в плей-офф разыграют клубы, занявшие места с 9-го по 24-е.

Швейцарская система предполагает, что турнир проходит без выбывания, в каждом туре. А начиная со второго, пары соперников отбираются так, чтобы встречались между собой участники, набравшие равное количество очков. Так из турнира исключаются встречи между заведомо несопоставимыми по силе противниками. Это позволяет для определения победителей обойтись небольшим, по сравнению с круговой системой, числом туров при большом числе участников.

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Фото: REUTERS/Susana Vera

Фото: REUTERS/Susana Vera

Новое соревнование может стартовать уже в 2023 или 2024 году. И по плану УЕФА продлится 9 лет. Однако, по слухам, новый турнир будет требовать жертв, которыми станут национальные соревнования. Число команд в европейских топ-лигах может сократиться до 16 команд, а внутренние Кубки урежут до 4-5 раундов.

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Мы также сообщали, что матч команды Зинченко в Лиге чемпионов перенесли поближе к Украине.

Напомним, что действующим победителем Лиги чемпионов является "Бавария", которая в финале обыграла "ПСЖ"

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