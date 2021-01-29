Лізі чемпіонів кінець! УЄФА готовий на радикальні зміни

Ідея створення футбольної Суперліги здорово налякала чиновників з УЄФА. Вони планують новий формат Ліги чемпіонів.

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Головний європейський футбольний орган готовий запропонувати топ-клубам переглянути структуру ЛЧ. За інформацією AS, президент УЄФА Александер Чеферін вже веде переговори з п'ятьма представниками Європейської асоціації клубів (ECA): "Реалом", "Ювентусом", "Манчестер Юнайтед", "Парі Сен-Жермен" і "Фенербахче". Чеферін готується надати найбільшим клубам Європи більш впливову роль в новому турнірі, а також виробити нову систему розподілу доходів, яка задовольняла б їх.

Як нове змагання буде управлятися, структуруватися і плануватися, як буде розподілятися одержуваний від нього дохід – ось ключові моменти, які обговорюються на зустрічах між Чеферіном і клубами.

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З чуток, новий турнір буде вимагати жертв, якими стануть національні змагання. Число команд в європейських топ-лігах може скоротитися до 16 команд, а внутрішні Кубки будуть скорочені до 4-5 раундів.

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Нове змагання може стартувати вже в 2023 або 2024 році. Попередня назва турніру – Суперчемпіони.

Нагадаємо, що чинним переможцем Ліги чемпіонів є "Баварія", яка у фіналі обіграла "ПСЖ":

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