Удар по Суперлізі! Боси світового футболу виступили з жорсткою заявою

Міжнародна федерація футболу, УЄФА і ще п'ять конфедерацій виступили з офіційною заявою стосовно можливого нового турніру в Європі – Суперліги.

Реклама

"У світлі недавніх розмов про створення закритої Суперліги деякими європейськими клубами ФІФА і шість конфедерацій ще раз хотіли б повторити і рішуче підкреслити, що таке змагання не буде визнано ні ФІФА, ні відповідною конфедерацією. Як наслідок, будь-який клуб або гравець, який бере участь в такому змаганні, не буде допущений до участі в змаганнях, організованих ФІФА або відповідною конфедерацією", – повідомляє пресслужба ФІФА.

Простими словами, ніхто з учасників Суперліги не зможе грати на чемпіонаті світу, Європи та інших континентів, а також у Лізі чемпіонів, Кубку Лібертадорес та інших клубних змаганнях.

Читайте також: Євро-2020 в одній країні! Бос "Баварії" натякнув на рішення УЄФА

В тренді Спонсори оголосили бойкот чемпіонату світу з хокею, якщо його залишать Лукашенку

Про створення Суперліги вже давно говорять гранди континентального футболу. Їм набридло в Лізі чемпіонів зустрічатися зі слабкими суперниками. Такі поєдинки не приносять доходу.

Реклама

У Суперлізі планується до 18 учасників з топових чемпіонатів. За основу може бути взята система НХЛ, НБА – регулярний чемпіонат плюс плей-офф. Це дозволить кожному клубу зіграти мінімум по три десятки матчів. І кожен з них буде мегацікавим.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама