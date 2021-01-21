Євро-2020 в одній країні! Бос "Баварії" натякнув на рішення УЄФА

Президент УЄФА Александер Чеферін серйозно розмірковує про організацію Євро-2020 в одній країні. Про це заявив голова правління "Баварії" Карл-Хайнц Румменігге.

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Ситуацію з коронавірусом не вдалося взяти під контроль. А значить, проведення чемпіонату Європи в різних країнах малоймовірно.

"Ми не повинні забувати, що ідея проведення цього особливого турніру виникла, коли коронавіруса ще не було... Це була ініціатива Комісії ЄС, яка хотіла, щоб футбол показували по всій Європі.

Але я знаю, що президент УЄФА Александер Чеферін, який неймовірно обережний з коронавірусом, думає про те, чи не буде більше сенсу зараз провести турнір в одній країні" , – говорить Румменігге.

Очікується, що УЄФА прийме рішення про долю турніру в березні .

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Євро-2020 повинно було пройти з 12 червня по 12 липня 2020 року. На честь 60-річчя турніру континентальна першість планувалася за незвичайною схемою – матчі хотіли проводити в 12 містах в 12 різних країнах і регіонах: Азербайджані, Англії, Угорщині, Німеччині, Данії, Ірландії, Іспанії, Італії, Нідерландах, Росії, Румунії, Шотландії. Нові дати турніру – з 11 червня по 11 липня 2021 року.

Днями збірна України назвала суперників перед чемпіонатом Європи. Підопічні Андрія Шевченка зіграють три товариські поєдинки.

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