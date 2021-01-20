Плювати на гроші! Найдорожчих футболістів залишили за бортом Збірної світу

УЄФА на своєму сайті представила символічну збірну з найкращих футболістів 2020 року. До "команди мрії" увійшли відразу п'ятеро гравців, які виграли в минулому сезоні з "Баварією" Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА і чемпіонат Німеччини.
Команда року від УЄФА
Воротар: Мануель Ноєр ("Баварія")
Захисники: Вірджіл ван Дейк ("Ліверпуль"), Серхіо Рамос ("Реал"), Альфонсо Девіс, Йозуа Кімміх (обидва – "Баварія")
Півзахисники: Тьаго Алькантара ("Баварія"/"Ліверпуль"), Кевін де Брюйне ("Манчестер Сіті"), Ліонель Мессі ("Барселона")
Нападники: Неймар ("ПСЖ"), Кріштіану Роналду ("Ювентус"), Роберт Левандовський ("Баварія")
Відзначимо, що 11 найкращих гравців року визначали з 50 кандидатів шляхом голосування на сайті УЄФА, а також з урахуванням думки експертів Європейської футбольної спілки.
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Цікаво, що за бортом Збірної року залишився найдорожчий футболіст світу, за оцінками Transfermarkt, форвард "ПСЖ" Кіліан Мбаппе, якого оцінюють в 180 млн євро.
А найдорожчий футболіст планети за версією Міжнародного центру спортивних досліджень, форвард "МЮ" Маркус Рашфорд (166 млн євро), не потрапив навіть до 50 найкращих гравців року.
Нагадаємо, найкращим футболістом року в УПЛ був визнаний Циганков.
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