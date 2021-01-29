Українська
$ 28,19
34,1

Новости Лиги чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лига чемпионов 2020/2021

Лиге чемпионов конец! УЕФА готов на радикальные меры

29 января, 12:47

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Новый турнир планируют запустить совсем скоро

Идея создания футбольной Суперлиги здорово напугала чиновников из УЕФА. Они планируют новый формат Лиги чемпионов.

Реклама

Главный европейский футбольный орган готов предложить топ-клубам пересмотреть структуру ЛЧ. По информации AS, президент УЕФА Александер Чеферин уже ведет переговоры с пятью представителями Европейской ассоциации клубов (ECA): "Реалом", "Ювентусом", "Манчестер Юнайтед", "Пари Сен-Жермен" и "Фенербахче". Чеферин готовится предоставить крупнейшим клубам Европы более влиятельную роль в новом турнире, а также выработать новую систему распределения доходов, которая удовлетворяла бы их.

Как новое соревнование будет управляться, структурироваться и планироваться, как будет распределяться получаемый от нее доход – вот ключевые моменты, обсуждаемые на встречах между Чефериным и клубами.

Читайте также: Плевать на деньги! Самых дорогих футболистов оставили за бортом Сборной мира

По слухам, новый турнир будет требовать жертв, которыми станут национальные соревнования. Число команд в европейских топ-лигах может сократиться до 16 команд, а внутренние Кубки будут сокращены до 4-5 раундов.

В тренде
Спалились! Россия подкупала проститутками босса мирового биатлона
Реклама

Новое соревнование может стартовать уже в 2023 или 2024 году. Предварительное название турнира – Суперчемпионы.

Напомним, что действующим победителем Лиги чемпионов является "Бавария", которая в финале обыграла "ПСЖ":

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Шевченко против Гранта: украинца со дня на день могут назначить тренером
Шевченко против Гранта: украинца со дня на день могут назначить тренером "Челси"Футбол
Нужно под нож! Самый дорогой украинский легионер играет с травмой
Нужно под нож! Самый дорогой украинский легионер играет с травмойФутбол
Легенде
Легенде "Реала" "насыпали" безумных денег в "ПСЖ"Футбол
Плевать на деньги! Самых дорогих футболистов оставили за бортом Сборной мира
Плевать на деньги! Самых дорогих футболистов оставили за бортом Сборной мираФутбол
Лиге чемпионов конец! УЕФА готов на радикальные меры
Лиге чемпионов конец! УЕФА готов на радикальные мерыЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять