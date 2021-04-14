Революция в футболе: УЕФА отменяет голы на чужом поле

Со следующего сезона в еврокубках изменят правило выездных голов. Мячи на чужом поле будут учитываться только в основное время матча. Полностью отказаться от этого правила УЕФА пока не решился

УЕФА планирует со следующего сезона внести изменения в правило выездных голов в еврокубках, что ранее предлагал сделать Арсен Венгер. Согласно новому регламенту, который должен быть согласован в пятницу, правило забитых голов на чужом поле будет учитываться только до конца 90 минут ответного матча.

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Любой гол, забитый в дополнительное время, не будет иметь преимущества. При этом, предложение полностью отказаться от правила забитых выездных голов было отклонено УЕФА, сообщает The Sun.

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Правило выездного гола было введено в сезоне 1965/66 годов. Однако во время пандемии множество матчей приходится проводить на нейтральном поле и без зрителей, в таких условиях преимущество домашнего стадиона нивелируется.

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