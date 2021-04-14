Челсі встановив рекорд по півфіналам Ліги чемпіонів

Челсі за сумою двох матчів здолав Порту і вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів. Лондонці дісталися до цієї стадії в восьме в історії і оновили національний рекорд

Лондонський Челсі встановив рекорд за кількістю виходів півфінал Ліги чемпіонів серед англійських клубів. Вчора в матчі-відповіді 1/4 фіналу Челсі програв Порту 0:1, але за сумою зустрічей (перший матч 2:0) саме команда Тухеля пройшла в наступний раунд.

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Челсі вийшов у півфінал Ліги чемпіонів в восьме. Лондонці випередили Манчестер Юнайтед, на рахунку якого залишається сім півфіналів. У цьому сезоні "Червоні дияволи" борються за перемогу в Лізі Європи.

Відзначимо, що, незважаючи на вісім півфіналів, Челсі лише двічі добирався до головного поєдинку турніру, а перемогти вдалося тільки в 2012 році.

Дивіться огляд матчу Челсі – Порту в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів:

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