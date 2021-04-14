У Баварії назвали дві причини вильоту з Ліги чемпіонів

За словами воротаря і тренера мюнхенської команди, путівку до півфінал ЛЧ вони програли паризькому клубу не вчора, а ще за тиждень до цього в Німеччині

У Баварії назвали дві причини вильоту команди з Ліги чемпіонів, де німецький гранд не зміг захистити минулорічний титул. Напередодні мюнхенці виграли у ПСЖ в Парижі 1:0, але не змогли пройти до півфіналу через домашню поразку 2:3 тижневої давнини.

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Отже, причина перша – помилки першого матчу.

Причина №2 – нестача останнього дотику (читай – травмованого Левандовського) в повторный зустрічі.

"Баварія вибула з боротьби не сьогодні. Ми мусили краще зіграти в Мюнхені. Дуже прикро, оскільки втратили там безліч моментів", – наводить слова голкіпера мюнхенців Ноєра офіційний сайт УЄФА

Ноєр / Фото: Reuters

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Солідарний з Ноєром і головний тренер Баварії Ганс-Дітер Флік.

"Зазвичай моя команда дуже вміло діє в завершальній стадії атак, але сьогодні забракло останнього дотику. Втім, ми б пройшли далі, якби не загубили стільки гольових моментів в першому матчі, якби не пропустили тоді третій м'яч. Маю висловити величезну вдячність своїй команді, але буде чесно привітати і суперника", – заявив Флік

Відзначимо, що в 1/2 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ зіграє з переможцем пари Манчестер Сіті – Боруссія Д. У першій зустрічі дортмундці програли "містянам" з рахунком 1:2.

Огляд матчу ПСЖ – Баварія – 0:1

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