VAR відпочиває: на ЧС-2022 офсайди фіксуватимуть по-новому

Венгер обіцяє, що на катарському мундіалі вже не скасовуватимуть голи, які встигли відсвяткувати футболісти

Чемпіонат світу-2022 з футболу, куди сподівається потрапити і збірна України, може стати революційним щодо фіксації офсайду.

Реклама

Глава відділу ФІФА з глобального розвитку футболу, екс-тренер Арсеналу Арсен Венгер повідомив, що на найближчому мундіалі ФІФА може впровадити систему автоматичного визначення положення "поза грою".

Читайте також: Збірна України дізналася своє місце в рейтингу ФІФА після невдач у відборі ЧС-2022

"Гадаю, система автоматичного визначення офсайду буде готова до 2022 року. "Автоматична" – має на увазі, що лайнсмену безпосередньо надходить сигнал, лінійний арбітр бачить на своєму годиннику червоний колір і розуміє, був офсайд чи ні"

Венгер разом з колишнім босом українських суддів Колліною / Фото: Getty Images

"Нині трапляються ситуації, коли гравці чекають 70, 80 секунд, щоб дізнатися, чи був офсайд. Ми часто бачимо, що голи, які футболісти вже відсвяткували, скасовуються. Тому це так важливо"

"У напівавтоматичній системі сигнал спочатку надходить до арбітра VAR, який потім сигналізує лайнсмену. Я ж наполягаю на автоматичній системі, коли сигнал про офсайд надходить безпосередньо до лайнсмена", – цитує Арсена Венгера Sky Sports

Реклама

/ Фото: Reuters

Нагадаємо, у відбіркових матчах ЧС-2022, на відміну від Ліги чемпіонів і інших турнірів, не використовується система відеодопомога арбітрам VAR.

Через це не був зарахований півметровий гол Роналду, а збірна України пропустила від Франції після офсайду.

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама