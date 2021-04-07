Збірна України дізналася своє місце в рейтингу ФІФА після невдач у відборі ЧС-2022

Незважаючи на втрату очок, команда Шевченка залишилася на 24-му рядку

Україна зберегла свою позицію в рейтингу національних збірних від ФІФА, незважаючи на те, що після вдалого матчу з чемпіонами світу французами (1:1) з тим же рахунком завершила поєдинки проти Фінляндії та Казахстану, в яких від неї чекали перемог. Підопічні Андрія Шевченка продовжують посідати 24-е місце.

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Рейтинг збірних ФІФА від 7 квітня

1 (1*). Бельгія – 1783,38 очки

2 (2). Франція – 1757,3

3 (3). Бразилія – 1742,65

4 (4). Англія – 1686,78

5 (5). Португалія – 1666,12

6 (6). Іспанія – 1648,13

7 (10). Італія – 1642,06

8 (7). Аргентина – 1641,95

9 (8). Уругвай – 1639,08

10 (12). Данія – 1631,55

11 (9). Мексика – 1629,56

16 (14). Нідерланди – 1598.04

23 (23). Австрія – 1523.42

24 (24). УКРАЇНА – 1515.85

62 (65). Північна Македонія – 1374.73

в дужках – місце в попередньому рейтингу

Реклама Збірна України / Фото: Reuters

Нагадаємо, на груповому етапі фінальної частини Євро команда Андрія Шевченка зіграє з Нідерландами (13 червня), Північної Македонією (17-го) і Австрією (21-го).

При цьому заради підготовки збірної України до Євро чемпіонат України закінчиться на тиждень раніше – не 16, а 9 травня.

Дивіться, як Україна зіграла 1:1 з Францією, Фінляндією і Казахстаном

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