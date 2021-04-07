Збірна України дізналася своє місце в рейтингу ФІФА після невдач у відборі ЧС-2022

Україна зберегла свою позицію в рейтингу національних збірних від ФІФА, незважаючи на те, що після вдалого матчу з чемпіонами світу французами (1:1) з тим же рахунком завершила поєдинки проти Фінляндії та Казахстану, в яких від неї чекали перемог. Підопічні Андрія Шевченка продовжують посідати 24-е місце.
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Рейтинг збірних ФІФА від 7 квітня
- 1 (1*). Бельгія – 1783,38 очки
- 2 (2). Франція – 1757,3
- 3 (3). Бразилія – 1742,65
- 4 (4). Англія – 1686,78
- 5 (5). Португалія – 1666,12
- 6 (6). Іспанія – 1648,13
- 7 (10). Італія – 1642,06
- 8 (7). Аргентина – 1641,95
- 9 (8). Уругвай – 1639,08
- 10 (12). Данія – 1631,55
- 11 (9). Мексика – 1629,56
- 16 (14). Нідерланди – 1598.04
- 23 (23). Австрія – 1523.42
- 24 (24). УКРАЇНА – 1515.85
- 62 (65). Північна Македонія – 1374.73
- в дужках – місце в попередньому рейтингу
Збірна України / Фото: Reuters
Нагадаємо, на груповому етапі фінальної частини Євро команда Андрія Шевченка зіграє з Нідерландами (13 червня), Північної Македонією (17-го) і Австрією (21-го).
При цьому заради підготовки збірної України до Євро чемпіонат України закінчиться на тиждень раніше – не 16, а 9 травня.
Дивіться, як Україна зіграла 1:1 з Францією, Фінляндією і Казахстаном
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