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Збірна України дізналася своє місце в рейтингу ФІФА після невдач у відборі ЧС-2022

7 квітня, 16:00

Олег Люлька Олег Люлька

Незважаючи на втрату очок, команда Шевченка залишилася на 24-му рядку

Україна зберегла свою позицію в рейтингу національних збірних від ФІФА, незважаючи на те, що після вдалого матчу з чемпіонами світу французами (1:1) з тим же рахунком завершила поєдинки проти Фінляндії та Казахстану, в яких від неї чекали перемог. Підопічні Андрія Шевченка продовжують посідати 24-е місце.

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Рейтинг збірних ФІФА від 7 квітня

  • 1 (1*). Бельгія – 1783,38 очки
  • 2 (2). Франція – 1757,3
  • 3 (3). Бразилія – 1742,65
  • 4 (4). Англія – 1686,78
  • 5 (5). Португалія – 1666,12
  • 6 (6). Іспанія – 1648,13
  • 7 (10). Італія – 1642,06
  • 8 (7). Аргентина – 1641,95
  • 9 (8). Уругвай – 1639,08
  • 10 (12). Данія – 1631,55
  • 11 (9). Мексика – 1629,56
  • 16 (14). Нідерланди – 1598.04
  • 23 (23). Австрія – 1523.42
  • 24 (24). УКРАЇНА – 1515.85
  • 62 (65). Північна Македонія – 1374.73
  • в дужках – місце в попередньому рейтингу

Збірна України
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Збірна України / Фото: Reuters

Нагадаємо, на груповому етапі фінальної частини Євро команда Андрія Шевченка зіграє з Нідерландами (13 червня), Північної Македонією (17-го) і Австрією (21-го).

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При цьому заради підготовки збірної України до Євро чемпіонат України закінчиться на тиждень раніше – не 16, а 9 травня.

Дивіться, як Україна зіграла 1:1 з Францією, Фінляндією і Казахстаном

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