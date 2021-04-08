Роналду обійшов Малиновського в чемпіонаті Італії після перемоги над Неаполем

Ювентус обіграв Наполі в перенесеному матчі і піднявся на третє місце

Поки в Європі всі були захоплені чвертьфінальними баталіями Ліги чемпіонів, в Італії провели один поєдинок ще третього туру. У Турині за місця в зоні ЛЧ билися Ювентус і Наполі. Команди Андреа Пірло і Дженнаро Гаттузо в цьому році по черзі перемагають. Спочатку Ювентус обіграв Наполі в матчі за Суперкубок Італії, потім у лютому неаполітанці взяли реванш у Серії А.

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І ось вчора "Стара Синьйора" знову взяла гору – 2:1. Кріштіану Роналду буденно відкрив рахунок на 13-й хвилині, а всі питання в другому таймі зняв Пауло Дібала. Аргентинець відзначився ефектним голом через чотири хвилини після виходу на заміну. Лише в кінцівці Лоренцо Інсіньє один м'яч відіграв, пробивши Буффона з пенальті. Дивіться огляд матчу.

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Ця перемога дозволила Ювентусу обійти на одне очко Аталанту українців Руслана Малиновського та Віктора Коваленка й піднятися на третю сходинку таблиці. Наполі залишився на п'ятій позиції. До фінішу сезону командам належить провести ще дев'ять турів.

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У найближчі вихідні Ювентус прийме Дженоа, а Аталанта поїде в гості до Фіорентини.

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