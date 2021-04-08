Мбаппе і Неймар, Маунт і Чілвелл переписали історію Ліги чемпіонів

У вівторок і середу пройшли поєдинки другого раунду плей-оф. Нагадаємо всі результати матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. У вчорашніх зустрічах зафіксували кілька цікавих фактів.
- Баварія вперше програла в Лізі чемпіонів за 20 матчів . До невдачі з ПСЖ у мюнхенців було 18 перемог (!) І 1 нічия. Нагадаємо, підопічні Гансі Фліка взяли верх над ПСЖ у фіналі ЛЧ-2020.
- Неймар і Кіліан Мбаппе разом створили 10 голів в ЛЧ, допомагаючи один одному, – з сезону 2017/2018, коли грають в одній команді. Це принаймні на три голи більше, ніж будь-яка інша пара в Європі. Факт повідомляє статистичний ресурс OptaJoe.
- Бразилець Неймар зробив 25 гольових передач в ЛЧ з моменту свого дебюту в турнірі в сезоні 2013/2014 – найвищий показник турніру з тих пір.
- Півзахисник Баварії Йозуа Кімміх створив 10 (!) гольових шансів у грі з французами. За останні 10 років в чвертьфіналі ЛЧ тільки його співвітчизник Месут Озіл відрізнявся подібним – в грі Реал – Тоттенгем в квітні 2011-го.
До вашої уваги – огляд матчу Баварія – ПСЖ:
Тим часом, винуватців поразки від Реала обізвали мавпами.
- В іншому поєдинку середи воротар Челсі Едуард Менді відстояв свої ворота в недоторканності – 10-й раз з моменту приїзду Томаса Тухеля в Лондон. За цей час в Європі ніхто не може похвалитися подібним в єврочемпіонатах ТОП-5.
- А Мейсон Маунт і Бен Чілвелл стали першими за 9 років англійськими гравцями "синіх", які відзначилися голами в одному матчі.
Дивіться, як Челсі виграв у Португалії:
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