Русский
$ 27,89
33,14

Новини Ліги чемпіонів 2020/21

Головна Матчі Таблиця Відео
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. Ліга чемпіонів 2020/21

Мбаппе і Неймар, Маунт і Чілвелл переписали історію Ліги чемпіонів

8 квітня, 08:34

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

В іграх середи статистики виявили кілька знаменних подій

У вівторок і середу пройшли поєдинки другого раунду плей-оф. Нагадаємо всі результати матчів 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. У вчорашніх зустрічах зафіксували кілька цікавих фактів.

  • Баварія вперше програла в Лізі чемпіонів за 20 матчів . До невдачі з ПСЖ у мюнхенців було 18 перемог (!) І 1 нічия. Нагадаємо, підопічні Гансі Фліка взяли верх над ПСЖ у фіналі ЛЧ-2020.
  • Неймар і Кіліан Мбаппе разом створили 10 голів в ЛЧ, допомагаючи один одному, – з сезону 2017/2018, коли грають в одній команді. Це принаймні на три голи більше, ніж будь-яка інша пара в Європі. Факт повідомляє статистичний ресурс OptaJoe.
  • Бразилець Неймар зробив 25 гольових передач в ЛЧ з моменту свого дебюту в турнірі в сезоні 2013/2014 – найвищий показник турніру з тих пір.
  • Півзахисник Баварії Йозуа Кімміх створив 10 (!) гольових шансів у грі з французами. За останні 10 років в чвертьфіналі ЛЧ тільки його співвітчизник Месут Озіл відрізнявся подібним – в грі Реал – Тоттенгем в квітні 2011-го.
Реклама

До вашої уваги – огляд матчу Баварія – ПСЖ:

Тим часом, винуватців поразки від Реала обізвали мавпами.

  • В іншому поєдинку середи воротар Челсі Едуард Менді відстояв свої ворота в недоторканності – 10-й раз з моменту приїзду Томаса Тухеля в Лондон. За цей час в Європі ніхто не може похвалитися подібним в єврочемпіонатах ТОП-5.
  • А Мейсон Маунт і Бен Чілвелл стали першими за 9 років англійськими гравцями "синіх", які відзначилися голами в одному матчі.

Дивіться, як Челсі виграв у Португалії:

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Ліга чемпіонів онлайн

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

статистика рекорд футбол Ліга чемпіонів Челсі Лондон плей-офф Мейсон Маунт Бен Чілвелл
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Ліга чемпіонів повертається! Результати 1/4 фіналу
Ліга чемпіонів повертається! Результати 1/4 фіналуЛіга чемпіонів 2020/21
Два Зінченка в Манчестер Сіті:
Два Зінченка в Манчестер Сіті: "містяни" уклали угоду із зіркоюФутбол
Реал – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 1/4 Ліги чемпіонів
Реал – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу 1/4 Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів 2020/21
Гра з вогнем обернулася пожежею: МанСіті вирвав перемогу у Боруссії на останніх хвилинах
Гра з вогнем обернулася пожежею: МанСіті вирвав перемогу у Боруссії на останніх хвилинахЛіга чемпіонів 2020/21
Воротар Реала назвав п'ять найкращих голкіперів світу
Воротар Реала назвав п'ять найкращих голкіперів світуФутбол
Ви таке бачили? Суддя наздогнав форварда Боруссії Голанда, щоб взяти у нього автограф
Ви таке бачили? Суддя наздогнав форварда Боруссії Голанда, щоб взяти у нього автографЛіга чемпіонів 2020/21

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти