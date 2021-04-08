Українська
$ 27,89
33,14
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Роналду обошел Малиновского в чемпионате Италии после победы над Неаполем

8 апреля, 09:23

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Ювентус обыграл Наполи в перенесенном матче и поднялся на третье место

Пока в Европе все были увлечены четвертьфинальными баталиями Лиги чемпионов, в Италии провели один поединок еще третьего тура. В Турине за места в зоне ЛЧ бились Ювентус и Наполи. Команды Андреа Пирло и Дженнаро Гаттузо в этом году по очереди побеждают. Сначала Ювентус обыграл Наполи в матче за Суперкубок Италии, затем в феврале южане взяли реванш в Серии А.

Реклама

И вот вчера "Старая Синьора" снова взяла верх – 2:1. Криштиану Роналду буднично открыл счет на 13-й минуте, а все вопросы во втором тайме снял Пауло Дибала. Аргентинец отличился эффектным голом всего через четыре минуты после выхода на замену. Лишь в концовке Лоренцо Инсинье один мяч отыграл, пробив Буффона с пенальти. Смотрите обзор матча.

Читайте также: занимательные факты матчей среды в Лиге чемпионов.

В тренде
"Ще не вмерла" в Москве! Украинка стала самой сильной женщиной Европы

Эта победа позволила Ювентусу обойти на одно очко Аталанту украинцев Руслана Малиновского и Виктора Коваленко и подняться на третью строчку таблицы. Наполи остался на пятой позиции. До финиша сезона командам предстоит провести еще девять туров.

Реклама

В ближайшие выходные Ювентус примет Дженоа, а Аталанта поедет в гости к Фиорентине.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол видео голов чемпионат Италии Наполи Ювентус Турин
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Украина – Казахстан: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022
Украина – Казахстан: онлайн-трансляция матча отбора ЧМ-2022Футбол
Ирина Морозюк показала свою любимую позу в сексе. Фото 18+
Ирина Морозюк показала свою любимую позу в сексе. Фото 18+Футбол
Украинцы гарантированно попадут на ЧМ-2022 в Катаре
Украинцы гарантированно попадут на ЧМ-2022 в КатареЧМ 2022 Катар
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионовФутбол
Первая жертва отбора на ЧМ-2022: Беларусь осталась без главного тренера
Первая жертва отбора на ЧМ-2022: Беларусь осталась без главного тренераЧМ 2022 Катар
Ради спасения мамы футболист прервал сезон, но победить коронавирус не смог
Ради спасения мамы футболист прервал сезон, но победить коронавирус не смогФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять