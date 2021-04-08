Роналду обошел Малиновского в чемпионате Италии после победы над Неаполем

Ювентус обыграл Наполи в перенесенном матче и поднялся на третье место

Пока в Европе все были увлечены четвертьфинальными баталиями Лиги чемпионов, в Италии провели один поединок еще третьего тура. В Турине за места в зоне ЛЧ бились Ювентус и Наполи. Команды Андреа Пирло и Дженнаро Гаттузо в этом году по очереди побеждают. Сначала Ювентус обыграл Наполи в матче за Суперкубок Италии, затем в феврале южане взяли реванш в Серии А.

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И вот вчера "Старая Синьора" снова взяла верх – 2:1. Криштиану Роналду буднично открыл счет на 13-й минуте, а все вопросы во втором тайме снял Пауло Дибала. Аргентинец отличился эффектным голом всего через четыре минуты после выхода на замену. Лишь в концовке Лоренцо Инсинье один мяч отыграл, пробив Буффона с пенальти. Смотрите обзор матча.

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Эта победа позволила Ювентусу обойти на одно очко Аталанту украинцев Руслана Малиновского и Виктора Коваленко и подняться на третью строчку таблицы. Наполи остался на пятой позиции. До финиша сезона командам предстоит провести еще девять туров.

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В ближайшие выходные Ювентус примет Дженоа, а Аталанта поедет в гости к Фиорентине.

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