Пірло бере перший трофей в кар'єрі, обігравши Гаттузо в Суперкубку Італії

"Ювентус" обіграв "Наполі" в матчі за Суперкубок Італії. Матч пройшов у місті Реджо-Емілія на стадіоні "Мапеи" і завершився мінімальною перемогою "Старої синьйори". Ми вели онлайн матчу "Ювентус" – "Наполі"з докладним описом всіх ключових моментів.

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Рахунок в матчі на 67-й хвилині відкрив Кріштіану Роналду. За 10 хвилин до фінального свистка Лоренцо Інсіньє не реалізував пенальті, а вже в компенсований час Альваро Мората поставив жирну крапку і приніс "Юве" трофей.

Головний тренер "Ювентуса" Андреа Пірло завоював перший трофей у тренерській кар'єрі, обігравши свого колишнього партнера по "Мілану" Дженнаро Гаттузо. Відзначимо, що це була їхня перша зустріч, адже матч Серії А між цими командами скасували через коронавірус.

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А ось "Юве" виграв трофей вдев'яте в історії і утримує звання найтитулованішого. Відзначимо, що на їхньому рахунку більше всього програних фіналів – сім.

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