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Роналду без шансів програв "Інтеру" в "Дербі Італії" (відео)

17 січня, 23:43

Олег Люлька Олег Люлька

"Ювентус" поступився в Мілані з рахунком 0:2. Дивіться, як це було

У центральному матчі 18-го туру чемпіонату Італії "Інтер" на своєму полі обіграв "Ювентус" з рахунком 2:0. Підопічні Конте забили у ворота туринців по м'ячу на початку кожного з таймів. Відзначилися Відаль і Барелла.

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На 13-й хвилині Барелла з правого краю чудово навісив у центр штрафного майданчика точно на голову Відаля, який зумів переграти в верховому єдиноборстві Даніло і відправив м'яч у сітку воріт Щенсного.

А на 52-й хвилині шикарну передачу зі своєї половини поля виконав Бастоні за спину захисникам "Ювентуса" – Барелла вийшов на рандеву з голкіпером "Ювентуса" і відправив м'яч під поперечину.

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"Ювентус" жахливо грав у захисті. Що стосується головної зірки туринців Кріштіану Роналду, то ще за рахунку 0:0, на 11-й хвилині, він з кількох метрів забив у ворота "Інтера", але суддя не зарахував гол португальця, угледівши перед цим офсайд у К'єзи.

Після цієї перемоги "Інтер" наздогнав лідера Серії А "Мілан". У обох по 40 очок. Але в понеділок "россонері" можуть вийти на чисте перше місце, якщо бодай зіграють внічию у виїзному матчі з "Кальярі".

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"Ювентус" з 33 очками – лише п'ятий.

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Роналду і Відаль

Роналду і Відаль / Фото: Reuters

Турнірна таблиця Серії А

Нагадаємо, в груповому турнірі Ліги чемпіонів "Інтер" і "Ювентус" були суперниками українських клубів. "Інтер" двічі зіграв внічию з "Шахтарем", а "Ювентус" двічі обіграв "Динамо".

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відео голів чемпіонат Італії Ювентус ТУрин Інтер Італія

Джерело: Сегодня|Спорт

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