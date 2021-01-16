У римському дербі з'їли "вовків": дивіться розгром одного з лідерів чемпіонату Італії

Римське дербі у 18 турі чемпіонату Іспанії вийшло на рідкість однобоким. На старті поєдинку нападник "Роми" Джеко упустив момент, щоб оформити швидкий гол, а ось "Лаціо" номінального фаворита зустрічі не жалів. Три голи в ворота "вовків" принесли господарям більш ніж переконливу перемогу – 3:0. Раніше "Рома" заявила про готовність придбати Яремчука.

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Погром "Роми" почався на 14-й хвилині, коли Мануель Лаццарі пресингом в чужій штрафній змусив помилитися Ібаньєса, м'яч відскочив до Чіро Іммобіле, який пробив у верхній кут.

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Через дев'ять хвилин все той самий Лаццарі справа увірвався до штрафного, після контакту з Ибаньєсом впав на газон, але піднявся і віддав пас на Луїса Альберто, який подвоїв перевагу "Лаціо". А на 67-й хвилині Луїс оформив дубль і довів рахунок до розгромного. Причому результативну комбінацію знову почав Лаццарі.

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Чіро Іммобіле і Мануель Лаццарі святкують гол / Фото: Reuters В тренді Ребров став найлютішим ворогом "ДНР": відмовився допомагати їм у "боротьбі з бандерівцями"

Тепер після 18 турів в Серії А "Лаціо" набрав 31 очко і посідає сьоме місце в турнірній таблиці чемпіонату. "Рома" з 34 балами залишилася на третьому місці, але вже в неділю її може обійти "Ювентус".

Раніше ми писали, що "Лаціо" помилково відправив 11 мільйонів не тому клубу. Переплутали назву. Помилка фінансового відділу може обернутися грандіозними проблемами.

Дивіться, як "Лаціо" грає в чемпіонаті Італії

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