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"Лацио" помилково відправив 11 мільйонів не тому клубу. Сплутали назву

14 січня, 20:04

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Помилка фінансового відділу може обернутися грандіозними проблемами

Італійський "Лаціо" повідомив про комічної ситуації, яка може перерости для клубу в серйозні проблеми. Справа в тому, що фінансовий відділ римлян помилково перерахував два платежі за гравця Педру Нету на суму 11 мільйонів євро не тому клубу. Раніше ми писали, що "Лаціо" проявляє інтерес до Олександра Зінченка.

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Як пише The Guardian, вони переплутали лісабонський "Спортинг" і "Брагу", бо в оригінальній назві обох команд присутнє слово Sporting.

Відповідно до звітів італійського клубу, два платежі стосовно португальського форварда були виплачені "Спортингу" з Лісабона в липні 2018 року і березні 2019 року – незважаючи на те, що він ніколи не грав за цей клуб.

Втім, на цьому проблеми "Лаціо" не закінчені. Виявляється, що і сама сума компенсації розходиться. Тепер проблемою будуть займатися юристи всіх трьох команд.

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Педру Нету є вихованцем "Браги". У 2017 році він був орендований "Лаціо" з правом викупу, а потім римляни перепродали гравця в англійський "Вулверхемптон", де він виступає на сьогодні.

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Лаціо Брага Португалія Спортинг Вулверхемптон Педру Нету

Джерело: Сегодня|Спорт

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