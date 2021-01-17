Гранд італійського футболу змінює емблему

У одного з грандів італійського футболу з'явиться нова емблема. У березні "Інтер" запустить кампанію "I am Milano" зі зміни клубного логотипу, стверджує видання Tuttosport.

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Відзначимо, що футбольний клуб "Інтернаціонале" був створений 1908 року, відокремившись від ФК "Мілан". Групу "відступників" очолив міланський художник Джорджо Муджані, який і намалював першу емблему нової команди. Герб був зібраний з великих літер повної назви Internazionale Milano Football Club, накладених на круглий чорно-синій щит.

Фактично в тому самому вигляді емблема "Інтера" дожила до 2021 року, проте тепер на вболівальників чекає дещо нове. Повідомляють, що ця ініціатива суто комерційна і спрямована на залучення нових спонсорів.

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До речі, сезон-2020/2021 також стане останнім для напису виробника шин на ігрових майках "Інтера". Клуб і компанія припиняють співпрацю.

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Лідер "Інтера" Ромелу Лукаку / Фото: Reuters

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Нагадаємо, що "Інтер" провалився нинішнього сезону на міжнародній арені. З єврокубків міланський клуб вибив "Шахтар".

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