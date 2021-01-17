"Лівер" – "МЮ", "Інтер" – "Ювентус", "Барса" – "Атлетик": прогнози коментатора на матчі

Сьогодні пройдуть поєдинки у всіх європейських країнах з п'ятірки найсильніших у футбольному плані. Пропонуємо вашій увазі прогнози на найочікуваніші. Тим часом, Зідан пообіцяв Луніну, що українець дебютує за "Реал" в Кубку Іспанії.

Ліверпуль – МЮ

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АПЛ, 18:30, Сетанта

Найважливіший матч з турнірної точки зору, адже це зустріч двох лідерів Прем'єр-ліги. Після попереднього туру МЮ вперше за 8 років очолив таблицю АПЛ і випереджає "мерсисайдців" на три очки. "Манкуніанці" не програють в чемпіонаті з 1 листопада, 11 турів поспіль. За цей період вони лише двічі зіграли внічию.

Правда, в поточному сезоні "червоні дияволи" не обіграли жодного з топових суперників: "Тоттенгем", "Челсі", "Арсенал", "МанСіті" та "Лестер" виявилися команді Сульшера не по зубах. А в попередньому розіграші чемпіонату в поєдинках з "Ліверпулем" вона взяла лише одне очко.

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Читайте "Ліверпуль" – "Манчестер Юнайтед": онлайн суперматчу.

Підопічні Клоппа в АПЛ не перемагають вже три тури. Труднощі виникли з "Вест Бромвічем", "Ньюкаслом" і "Саутгемптоном". Останнім вони навіть програли (0:1). Головна проблема в тому, що лазарет "Ліверпуля" не порожніє – там залишаються ван Дейк, Матіп, Гомес, Кейта, Цімікас і Жота.

"Ліверпуль" після знищення "Кристал Пелас" (7:0) відчуває проблеми з результативністю. "МЮ" рідко забиває більше одного м'яча за гру. За логікою, і від їх очної зустрічі варто чекати ТМ 2.5. Також впевнений, що господарі не програють.

Інтер – Ювентус

Серія А, 21:40 Футбол 1

Всеіталійське дербі пройде на порожньому "Джузеппе Меацца". Але якщо в минулому сезоні це було протистояння лідерів і головних претендентів на "Скудетто", то зараз "Інтер" йде на другому місці з відставанням від "Мілана" на три очки, а "Ювентус" – четвертий з дефіцитом у сім балів, але грою у запасі. У двох останніх матчах чемпіонату "нерадзурі" програли "Сампдорії" (1:2) і розписали нічию з "Ромою" (2:2), покінчивши з 11-матчевою виграшною і 8-матчевою переможною серією.

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За чотири дні до найважливішої зустрічі "Інтер" провів виснажливий поєдинок проти "Фіорентини" на Кубок, в якому грав близьким до основи складом і вирвав перемогу лише в овертаймі. Не допоможуть йому в найважливішому матчі Весіно, Пінамонті і Д'Амброзіо. Кожного є, ким замінити, але свіжості команді може і не вистачити.

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До вашої уваги "Інтер" – "Ювентус": онлайн-трансляція.

У туринців чотири перемоги поспіль, у тому числі і над "Дженоа" в Кубку (3:2), причому, також в овертаймі. У всіх цих матчах команда Пірло забиває мінімум три голи, але і пропускає вже п'ять матчів поспіль. Точно не зіграють Дібала і Де Лігт, під питанням участь Алекса Сандро і Кудрадо, у яких деякий час назад виявили коронавірус.

"Інтер" не перемагає "Ювентус" в семи матчах. Остання перемога датована осінню 2016 року. За цей період він програв п'ять разів і лише двічі спромігся на нічиї. Думаю, обидві команди заб'ють, "Інтер" не програє. Ризикну припустити, що команда Конте переможе.

Барселона – Атлетик

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Суперкубок Іспанії, 22:00

Парадокс, але Суперкубок Іспанії розіграють команди, які не здобули в попередньому сезоні трофеїв. "Атлетик" і "Реал Сосьєдад" – фіналісти Копа дель Рей, але їх вирішальна зустріч досі не відбулася через коронавірус, тому що баски обов'язково хочуть зіграти при повних трибунах. А "Барселона" посіла друге місце Ла Ліги.

У півфіналі міні-турніру за Суперкубок "Атлетик" вибив чемпіона, "Реал", перемігши 2:1, завдяки дублю Рауля Гарсії. "Барселона" ж впоралася з "Реалом Сосьєдад" тільки в серії пенальті. Ліонель Мессі пропустив ту гру через пошкодження і, швидше за все, не зіграє в фіналі, оскільки не встигне відновитися. Також каталонцям не допоможуть Піке, Роберто, Фаті і Коутіньйо. У "левів" у лазареті тільки Юрі і Унаї Лопес. У чемпіонаті їхні справи складаються не найкращим чином, команда йде на 12-му місці. Нещодавно це призвело до тренерської ротації і тепер "Атлетик" тренує Марселіно.

Читайте "Барселона" – "Атлетик" онлайн.

Баски завжди серйозно налаштовуються на матчі з грандами, та й новий ентренадора вміє готувати команду під суперника, тому каталонці точно не здаються однозначним фаворитом. Думаю, обидві заб'ють. Також припускаю, що "Атлетик" в основний час не програє.

Дивіться, як "Барселона" поступилася "Ювентусу" на своєму полі в Лізі чемпіонів:

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