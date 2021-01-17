"Ливер" – "МЮ", "Интер" – "Ювентус", "Барса" – "Атлетик": прогнозы комментатора на матчи

Сегодня пройдут поединки во всех европейских странах из пятерки самых сильных в футбольном плане. Предлагаем вашему вниманию прогнозы на самые ожидаемые.

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Тем временем, Зидан пообещал Лунину, что украинец дебютирует за "Реал" в Кубке Испании.

Ливерпуль – МЮ

АПЛ, 18:30, Сетанта

Важнейший матч с турнирной точки зрения, ведь это встреча двух лидеров Премьер-лиги. После предыдущего тура МЮ впервые за 8 лет возглавил таблицу АПЛ и опережает "мерсисайдцев" на три очка. "Манкунианцы" не проигрывают в чемпионате с 1 ноября, 11 туров кряду. За этот период они лишь дважды сыграли вничью.

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Правда, в текущем сезоне "красные дьяволы" не обыграли ни одного из топовых соперников – "Тоттенхэм", "Челси", "Арсенал", "МанСити" и "Лестер" оказались команде Сульшера не по зубам. А в предыдущем розыгрыше чемпионата в поединках с "Ливерпулем" она взяла лишь одно очко.

Читайте "Ливерпуль" – "Манчестер Юнайтед": онлайн суперматча.

Подопечные Клоппа в АПЛ не побеждают уже три тура. Трудности возникли с "Вест Бромвичем", "Ньюкаслом" и "Саутгемптоном". Последним они даже проиграли (0:1). Главная проблема в том, что лазарет "Ливерпуля" не пустеет – там остаются ван Дейк, Матип, Гомес, Кейта, Цимикас и Жота.

"Ливерпуль" после уничтожения "Кристал Пэлас" (7:0) испытывает проблемы с результативностью. "МЮ" редко забивает больше одного мяча за игру. По логике, и от их очной встречи стоит ждать ТМ 2.5. Также уверен, что хозяева не проиграют.

Интер – Ювентус

Серия А, 21:40, Футбол 1

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Всеитальянское дерби пройдет на пустом "Джузеппе Меацца". Но если в прошлом сезоне это было противостояние лидеров и главных претендентов на "Скудетто", то сейчас "Интер" идет на втором месте с отставанием от "Милана" на три очка, а "Ювентус" – четвертый с дефицитом в семь баллов, но игрой в запасе. В двух последних матчах чемпионата "нерадзури" проиграли "Сампдории" (1:2) и расписали ничью с "Ромой" (2:2), покончив с 11-матчевой безпроигрышной и 8-матчевой победной серией.

За четыре дня до важнейшей встречи "Интер" провел изнуряющий поединок против "Фиорентины" на Кубок, в котором играл близким к основе составом и вырвал победу только в овертайме. Не помогут ему в важнейшем матче Весино, Пинамонти и Д`Амброзио. Каждого есть, кем заменить, но свежести команде может и не хватить.

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Вашему вниманию "Интер" – "Ювентус": онлайн-трансляция.

У туринцев четыре победы кряду, в том числе и над "Дженоа" в Кубке (3:2), причем, также в овертайме. Во всех этих матчах команда Пирло забивает минимум три гола, но и пропускает уже пять матчей подряд. Точно не сыграют Дибала и Де Лигт, под вопросом участие Алекса Сандро и Кудрадо, у которых некоторое время назад выявили коронавирус.

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"Интер" не побеждает "Ювентус" в семи матчах. Последняя победа датирована осенью 2016 года. За этот период он проиграл пять раз и лишь дважды сподобился на ничьи. Думаю, обе команды забьют, "Интер" не проиграет. Рискну предположить, что команда Конте победит.

Барселона – Атлетик

Суперкубок Испании, 22:00

Парадокс, но Суперкубок Испании разыграют команды, не добывшие в предыдущем сезоне трофеев. "Атлетик" и "Реал Сосьедад" – финалисты Копа дель Рей, но их решающая встреча до сих пор не состоялась из-за коронавируса, потому что баски обязательно хотят сыграть при полных трибунах. А "Барселона" заняла второе место Ла Лиги.

В полуфинале мини-турнира за Суперкубок "Атлетик" выбил чемпиона, "Реал", победив 2:1, благодаря дублю Рауля Гарсии. "Барселона" же справилась с "Реал Сосьедад" только в серии пенальти. Лионель Месси пропустил ту игру из-за повреждения и, скорее всего, не сыграет в финале, так как не успеет восстановиться. Также каталонцам не помогут Пике, Роберто, Фати и Коутиньо. У "львов" в лазарете только Юри и Унаи Лопес. В чемпионате их дела складываются не лучшим образом, команда идет на 12-м месте. Недавно это привело к тренерской ротации и теперь "Атлетик" тренирует Марселино.

Читайте "Барселона" – "Атлетик" онлайн.

Баски всегда серьезно настраиваются на матчи с грандами, да и новый энтренадор умеет готовить команду под соперника, поэтому каталонцы точно не кажутся однозначным фаворитом. Думаю, обе забьют. Также предполагаю, что "Атлетик" в основное время не проиграет.

Смотрите, как "Барселона" уступила "Ювентусу" на своем поле в Лиге чемпионов:

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