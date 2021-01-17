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"Ліверпуль" – "Манчестер Юнайтед": онлайн суперматча чемпіонату Англії

Неділя, 17 січня

Ліверпуль

18:30

Манчестер Юнайтед

Матч не почався
Серія пенальті
Початок матчу
Перерва
Фінальний свисток

У неділю проходять ще три матчі 19-го туру англійської Прем'єр-ліги. напередодні Ярмоленко взяв участь у перемозі "Вест Гема" над "Бернлі", а "Лестер" обіграв "Саутгемптон" і обійшов "Ліверпуль". В одному з центральних матчів усього чемпіонату сьогодні о 18:30 зустрічаються "Ліверпуль" і "Манчестер Юнайтед".

У нинішньому сезоні обидві команди борються за перемогу в АПЛ, тому їх і так принципова зустріч набуває особливого значення. Наш сайт веде онлайн-трансляцію поєдинку на "Енфілді" з оперативними коментарями і яскравими мультимедіа.

"Ліверпуль" – "Манчестер Юнайтед"

Текстову трансляцію можна читати за цим посиланням.

Турнірні розклади. Підопічні норвежця Уле-Гуннар Сульшера вирвалися в лідери, вигравши чотири матчі з п'яти останніх і раз зігравши внічию. А ось торішній чемпіон зашкутильгав, зокрема, поступившись на початку року "Саутгемптону". Щільність команд в групі лідерів АПЛ – дуже висока, тож кожне очко впливає на зміну місця в таблиці.

Статистика протистояння. Англійські гранди зустрічалися між собою 203 рази. Історична перевага – на боці "Червоних дияволів": 80 перемог при 66 поразках і 57 нічиїх. Причому з 10 останніх дуелей "МЮ" виграв три, "Лівер" – дві, а п'ять разів команди розходилися миром.

Прогнози. Букмекерські контори перевагу віддають хлопцям Юргена Клоппа, коефіцієнт на перемогу яких коливається близько 2.00. На гостей та на нічию можна поставити з практично однаковими шансами на успіх – 3.80 і 3.70. Голепад в Ліверпулі не очікують, але 2-3 м'ячі команди повинні забити. Найпопулярніші рахунки – 1:1 (коеф. – 7.60) і 2:1 (8.60).

Де дивитися. На українському телебаченні англійський футбол традиційно показує канал Setanta Sports. Пряма трансляція почнеться о 18:25. Також гру можна дивитися на інтернет-сервісі OLL.TV.

Читайте також: нові правила англійського футболу – не обійматися й святкувати на самоті.

Дивіться, як "Ліверпуль" програв "Аталанті" в Лізі чемпіонів:

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