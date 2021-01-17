"Барселона" – "Атлетик": онлайн-трансляція матчу за Суперкубок Іспанії

У неділю визначається володар одного з трьох іспанських національних трофеїв. Раніше Суперкубок зазвичай розігрували влітку, але в останні роки змінили і час проведення, і формат. У минулому році в Саудівській Аравії в міні-турнірі брали участь чотири команди, як і нині. Першим фіналістом несподівано став "Атлетик", який здолав "Реал", а в іншому півфіналі "Барселона" без Мессі обіграла "Реал Сосьєдад" за пенальті.

Отже, Суперкубок-2021 у Севільї розігрують клуби з Країни Басків і Каталонії. Наш сайт веде онлайн-трансляцію з оперативними коментарями і цікавими мультимедіа.

"Барселона" – "Атлетик"

Текстову онлайн-трансляцію можна читати за цим посиланням.

Розклади перед битвою. "Барса" більше інших клубів вигравала Суперкубок – 13 разів. Останній раз – в 2018 році. "Атлетик" же всього двічі брав трофей – у 1984 і 2015 рр.

Уже в цьому році команда з Більбао поміняла тренера, призначивши 55-річного Марселіно Гарсія Тораля. Під його керівництвом в чемпіонаті країни "Атлетик" поступився команді Рональда Кумана на своєму полі – 2:3. У Ла Лізі каталонці посідають третє місце з 34 очками, суперник – 11-е з 21 баллом.

Прогнози. Однозначним фаворитом букмекери вважають "Барселону": коефіцієнт на перемогу в основний час – 1.52, в додатковий або за пенальті – 1.27. Тим більше, в заявці з'явився Ліонель Мессі, який пропустив півфінал через травму підколінного сухожилля. На успіх басків можна поставити з коефіцієнтом 4.00, а за 90 хвилин – навіть з 6.10.

Куман і Мессі / Фото: Reuters

Де дивитися. На українському телебаченні матч не покажуть, а в інтернеті його можна дивитися на платформі Megogo. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

Раніше президент "Барселони" розповів про відмову від Роналду.

Дивіться, як "Барселона" розгромила "Динамо" в Києві:

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