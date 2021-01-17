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"Інтер" – "Ювентус": онлайн-трансляція дербі Італії

Неділя, 17 січня

Інтер

21:45

Ювентус

Матч не почався
Серія пенальті
Початок матчу
Перерва
Фінальний свисток

Сьогодні в центральному матчі 18 туру Серії А діючий чемпіон Італії "Ювентус" вирушає в гості до одного з головних конкурентів у боротьбі за титул – "Інтера". До того ж головний тренер міланців раніше довго грав у складі туринців, а потім і очолював команду. Початок дербі Італії на "Джузеппе Меацца" о 21:45.

"Інтер" – "Ювентус"

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Як підходять до матчу

"Інтер" в січні втратив шанс вийти на перше місце в Італії і зараз на три очки відстає від лідера Серії А "Мілана", влаштувавшись на другій позиції.

А ось "Ювентус" останнім часом підтягнувся до вершини таблиці. Туринці йдуть четвертими – в чотирьох балах від "Інтера", але мають матч в запасі. Тому перемога у цій зустрічі дозволить чемпіону Італії не тільки обійти "Рому" і стати третім, а й отримати потенційне перевагу над командою Конте.

Останні 10 матчів "Інтера" і "Ювентуса"

Історія особистих зустрічей

Що говорили перед матчем

Тренер "Ювентуса" Андреа Пірло: "Я очікую побачити агресивний "Інтер", який буде намагатися поставити темп гри. Але ми – "Ювентус", і навіть в такому важливому поєдинку не повинно бути ні страху, ні боязкості. Перемога надала б нам реальний поштовх, який виходить за рамки трьох очок. Маккенна поки не готовий на 100%, але здорово, що він є в розпорядженні. Ремзі тренувався весь тиждень, у нього немає проблем. У К'єлліні все добре, він – наш додатковий бонус".

Тренер "Інтера" Антоніо Конте: "Ювентус" – це орієнтир для всіх завдяки своєму домінуванню в Італії в останні роки. Я не хочу називати фаворитів гри, але потрібно з повагою поставитися до суперника, який домінує ось уже як 9 років і хоче стати найсильнішим в цьому році. Вони добре попрацювали на трансферах, купивши К'єзу, Морату, Кулусевскі і Маккенну. Ми ж можемо і повинні поліпшити свій менталітет, рішучість, щоб відчувати, як кипить наша кров під час ігор".

Що думають букмекери

Букмекерські контори невеликим фаворитом вважають "Інтер". На перемогу господарів можна поставити з коефіцієнтом 2.30, на нічию – 3.30, на виграш "Ювентуса" – 3.10. Найімовірніший результат – "мирова" 1:1 – 5.80.

/ Фото: Reuters

Де дивитись

Матч "Інтер" – "Ювентус" в прямому ефірі уболівальники зможуть подивитися на телеканалі Футбол 1 і ресурсі OLL.TV.

Дивіться, як "Ювентус" та "Інтер" грали в минулому турі

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