Зідан пообіцяв Луніну, що українець дебютує за "Реал" в Кубку Іспанії

Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін може нарешті дебютувати за іспанський клуб вже 20 січня. Тренер "вершкових" Зінедін Зідан, який був у шоці від умов у матчі з "Осасуною", нібито пообіцяв це молодому голкіперу. Про це повідомляє Defensa Central.
За інформацією іспанського ресурсу, наставник мадридського клубу розмовляв з 21-річним Луніним і сказав йому, що той вийде в стартовому складі на матч 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти "Алькояно". Зустріч відбудеться 20 січня о 22.00 за Києвом. А "Алькояно" виступає в третьому за силою дивізіоні Іспанії і йде на третьому місці в підгрупі Б групи 3.
Хоча видання зазначає, що слова Зідана не слід сприймати як остаточне рішення. Він ще може віддати перевагу в цьому матчі і Тібо Куртуа.
Нагадаємо, що Лунін перейшов у "Реал" з луганської "Зорі" у липні 2018 року. З того моменту минуло 30 місяців. За цей час Андрій встиг пограти за "Реал" лише на передсезонних зборах, а потім виступав по орендах – спочатку в "Леганесі", потім за "Реал Вальядолід" і "Ов'єдо".
Раніше капітан "Реала" тренував українського воротаря і забив шикарний гол.
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