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Зідан пообіцяв Луніну, що українець дебютує за "Реал" в Кубку Іспанії

17 січня, 11:36

Олена Павлова Олена Павлова

До цього воротар грав за мадридський клуб тільки на передсезонних зборах

Український воротар мадридського "Реала" Андрій Лунін може нарешті дебютувати за іспанський клуб вже 20 січня. Тренер "вершкових" Зінедін Зідан, який був у шоці від умов у матчі з "Осасуною", нібито пообіцяв це молодому голкіперу. Про це повідомляє Defensa Central.

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Андрій Лунін

Андрій Лунін / Фото: Real Madrid

За інформацією іспанського ресурсу, наставник мадридського клубу розмовляв з 21-річним Луніним і сказав йому, що той вийде в стартовому складі на матч 1/16 фіналу Кубка Іспанії проти "Алькояно". Зустріч відбудеться 20 січня о 22.00 за Києвом. А "Алькояно" виступає в третьому за силою дивізіоні Іспанії і йде на третьому місці в підгрупі Б групи 3.

Зінедін Зідан
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Зінедін Зідан / Фото: Reuters

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Хоча видання зазначає, що слова Зідана не слід сприймати як остаточне рішення. Він ще може віддати перевагу в цьому матчі і Тібо Куртуа.

Нагадаємо, що Лунін перейшов у "Реал" з луганської "Зорі" у липні 2018 року. З того моменту минуло 30 місяців. За цей час Андрій встиг пограти за "Реал" лише на передсезонних зборах, а потім виступав по орендах – спочатку в "Леганесі", потім за "Реал Вальядолід" і "Ов'єдо".

Раніше капітан "Реала" тренував українського воротаря і забив шикарний гол.

Відео: Instagram

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Реал Мадрид Зінедін Зідан кубок Іспанії обіцянка Андрій Лунін
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