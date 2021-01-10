Футбол у снігову бурю: гравці "Реала" мучилися на мерзлому полі, а Зідан у шоці від умов

Через сильний снігопад в Іспанії мадридський "Реал"п'ять годин чекав у літаку на виліт в Памплону, а потім зіграв внічию з "Осасуною" у матчі 18-го туру Прімери – 0:0. Безумовно, на гру вплинули погодні умови – поле стадіону серйозно постраждало від сніжної бурі і, на думку тренера "вершкових" Зінедіна Зідана, цей матч не можна було проводити.

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Працівники стадіону "Осасуни" розчищали поле перед матчем з "Реалом" / Фото: Reuters

"Ми погано впоралися, але на такому полі ми зробили все, що могли. Це навіть не було схоже на футбольний матч. Умови були дуже важкими. Вочевидь, що матч з "Осасуною" слід було відкласти. Умови для гри в футбол не були дотримані. Зараз вже немає сенсу вдаватися в подробиці. Ми зробили те, що нам сказали, ми зіграли і все", – цитує Зідана Marca.

Тепер тренер "Реала" навіть не знає, як добиратися додому: "Ми навіть не знаємо, коли зможемо повернутися в Мадрид. Але повинні думати про відновлення, навіть якщо не знаємо, чи зможемо виїхати завтра або в понеділок. Уже в середу у нас ще одна гра".

Реклама "Осасуна" – "Реал" / Фото: Reuters

Після цього матчу "Вершкові" набрали 37 очок і посідають друге місце в турнірній таблиці, відстаючи від лідируючого "Атлетіко" на один бал. "Осасуна" знаходиться на 19-му рядку (15 очок).

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А ось матч "Атлетика" і "Атлетіко" в 18-му турі взагалі не відбувся – баски не змогли приземлитися в Мадриді через снігопад.

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