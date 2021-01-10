Футбол у снігову бурю: гравці "Реала" мучилися на мерзлому полі, а Зідан у шоці від умов

Через сильний снігопад в Іспанії мадридський "Реал"п'ять годин чекав у літаку на виліт в Памплону, а потім зіграв внічию з "Осасуною" у матчі 18-го туру Прімери – 0:0. Безумовно, на гру вплинули погодні умови – поле стадіону серйозно постраждало від сніжної бурі і, на думку тренера "вершкових" Зінедіна Зідана, цей матч не можна було проводити.
"Ми погано впоралися, але на такому полі ми зробили все, що могли. Це навіть не було схоже на футбольний матч. Умови були дуже важкими. Вочевидь, що матч з "Осасуною" слід було відкласти. Умови для гри в футбол не були дотримані. Зараз вже немає сенсу вдаватися в подробиці. Ми зробили те, що нам сказали, ми зіграли і все", – цитує Зідана Marca.
Тепер тренер "Реала" навіть не знає, як добиратися додому: "Ми навіть не знаємо, коли зможемо повернутися в Мадрид. Але повинні думати про відновлення, навіть якщо не знаємо, чи зможемо виїхати завтра або в понеділок. Уже в середу у нас ще одна гра".
Після цього матчу "Вершкові" набрали 37 очок і посідають друге місце в турнірній таблиці, відстаючи від лідируючого "Атлетіко" на один бал. "Осасуна" знаходиться на 19-му рядку (15 очок).
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А ось матч "Атлетика" і "Атлетіко" в 18-му турі взагалі не відбувся – баски не змогли приземлитися в Мадриді через снігопад.
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