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Футболісти допомагали виштовхувати авто із заметів: Іспанію замело снігом, "Реал" застряг в аеропорту

9 січня, 00:12

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Негода внесла корективи в розклад футбольних команд

Іспанія продовжує страждати від шторму Філомена. Жертвами негоди стали столичні "Реал" і "Райо Вальєкано". "Кооролевскій клуб" застряг на злітній смузі по дорозі на виїзний матч проти "Осасуни". Шторм призвів до масових збоїв в роботі аеропорту, тому невідомо, коли борт з командою на борту зможе злетіти, повідомляє AS. Раніше ми писали, що Лунін і Серхіо Рамос зустріли несподіваний снігопад в Мадриді.

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Думаєте, краще було б в таких умовах пересуватися по землі? Як би не так! "Райо Вальєкано" відправився на матч проти "Мірандеса" на автобусі, але застрягли в снігу прямо на трасі. Втім, гравці не розгубилися і допомагали іншим водіям вибиратися із заметів, повідомляє Marca.

Матч поки перенесли на неділю, однак завтра керівництво ліги прийме остаточне рішення, адже в мадридському клубі ще й чотири гравці з позитивними результатами тестів на коронавірус.

Шторм Філомена встановив в Іспанії новий температурний рекорд. Напередодні там зафіксували неймовірно низьку температуру – мінус 35,6 градуса за Цельсієм! Правда, рекорд був зафіксований на висоті 1 868 метрів в самому серці Центрального масиву національного парку Пікос-де-Еуропа.

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Дивіться, як "Реал" програв "Шахтарю" в Києві:

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чемпіонат Іспанії Реал Мадрид Райо Вальєкано

Джерело: Сегодня|Спорт

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