Важкі часи "Барселони": команда трясеться в автобусі з метою економії

Важкі часи настали для каталонської "Барселони". Через складне фінансове становище іспанський гранд змушений був відмовитися від літака і добиратися на свій перший виїзний матч у 2021 році на автобусі. Раніше ми повідомляли, що зоряний кандидат на перехід в "Барселону" пообідав з жирафом.

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Як повідомляє Esport3, каталонці вирішили заощадити на поїздці до сусідньої Уески. Відстань між містами становить 270 км, а значить футболісти провели в дорозі близько трьох годин. Але все одно мінімально виграли 1:0. Таке рішення заощадило клубу 30 тисяч євро, до того ж "блаугранас" порахували, що політ тривав би стільки ж через час, проведений в аеропорту.

"Барселона" / Фото: Reuters

Зазначається, що "Барселона" серйозно втратила в доходах, особливо через матчі без глядачів. І перебувала на межі банкрутства. Клубу довелося двічі за останній час просити гравців і персонал зменшити зарплату, а зимові трансфери можливі тільки за умови розпродажу наявних гравців.

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До того ж колишній тренер "Барселони" подав до суду на каталонціві вибиває обіцяні гроші.

Ми також повідомляли, що кандидат в президенти "Барселони" обіцяє знести легендарний "Камп Ноу".

Дивіться, як "Барселона" грала в Лізі чемпіонів

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