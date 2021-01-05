Русский
$ 28,4
34,85
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Важкі часи "Барселони": команда трясеться в автобусі з метою економії

5 січня, 12:32

Олена Павлова Олена Павлова

Каталонський гранд змушений був відмовитися від літака

Важкі часи настали для каталонської "Барселони". Через складне фінансове становище іспанський гранд змушений був відмовитися від літака і добиратися на свій перший виїзний матч у 2021 році на автобусі. Раніше ми повідомляли, що зоряний кандидат на перехід в "Барселону" пообідав з жирафом.

Реклама

Як повідомляє Esport3, каталонці вирішили заощадити на поїздці до сусідньої Уески. Відстань між містами становить 270 км, а значить футболісти провели в дорозі близько трьох годин. Але все одно мінімально виграли 1:0. Таке рішення заощадило клубу 30 тисяч євро, до того ж "блаугранас" порахували, що політ тривав би стільки ж через час, проведений в аеропорту.

"Барселона"

"Барселона" / Фото: Reuters

Зазначається, що "Барселона" серйозно втратила в доходах, особливо через матчі без глядачів. І перебувала на межі банкрутства. Клубу довелося двічі за останній час просити гравців і персонал зменшити зарплату, а зимові трансфери можливі тільки за умови розпродажу наявних гравців.

Реклама

До того ж колишній тренер "Барселони" подав до суду на каталонціві вибиває обіцяні гроші.

Ми також повідомляли, що кандидат в президенти "Барселони" обіцяє знести легендарний "Камп Ноу".

Дивіться, як "Барселона" грала в Лізі чемпіонів

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

гроші економія Барселона чемпіонат Іспанії автобуси Уеска
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Вибух мозку! Дружина Зінченка відповіла на питання, коли у них будуть діти
Вибух мозку! Дружина Зінченка відповіла на питання, коли у них будуть дітиФутбол
Дружина футболіста виглянула у вікно в одних трусиках і потрапила на фото
Дружина футболіста виглянула у вікно в одних трусиках і потрапила на фотоФутбол
Гаряча фігура Віки Хачеріді зібрала море лайків від дружин футболістів
Гаряча фігура Віки Хачеріді зібрала море лайків від дружин футболістівФутбол
"Катюха, слышь, поехали курить": дочки Блохіна запалюють в TikTokФутбол
Дівчина, яка тремтіла біля Роналду, стала всесвітньо відомою. Кріштіану не залишив її без уваги
Дівчина, яка тремтіла біля Роналду, стала всесвітньо відомою. Кріштіану не залишив її без увагиФутбол
Дружина Реброва захотіла від нього дочку: ніколи не здогадаєтеся навіщо
Дружина Реброва захотіла від нього дочку: ніколи не здогадаєтеся навіщоФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти