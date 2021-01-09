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Футболисты помогали выталкивать авто из сугробов: Испанию замело снегом, "Реал" застрял в аэропорту

9 января, 00:12

Александр Трикиша Александр Трикиша

Непогода внесла коррективы в расписание футбольных команд

Испания продолжает страдать от шторма Филомена. Жертвами непогоды стали столичные "Реал" и "Райо Вальекано". "Кооролевский клуб" застрял на взлетной полосе по дороге на выездной матч против "Осасуны". Шторм привел к массовым сбоям в работе аэропорта, поэтому неизвестно, когда борт с командой на борту сможет взлететь, сообщает AS. Ранее мы писали, что Лунин и Серхио Рамос встретили неожиданный снегопад в Мадриде.

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Думаете, лучше было бы в таких условиях передвигаться по земле? Как бы не так! "Райо Вальекано" отправился на матч против "Мирандеса" на автобусе, но застряли в снегу прямо на трассе. Впрочем, игроки не растерялись и помогали другим водителям выбираться из сугробов, сообщает Marca.

Матч пока перенесли на воскресенье, однако завтра руководство лиги примет окончательное решение, ведь в мадридском клубе еще и четыре игрока с положительными результатами тестов на коронавирус.

Шторм Филомена установил в Испании новый температурный рекорд. Накануне там зафиксировали невероятно низкую температуру – минус 35,6 градуса по Цельсию! Правда, рекорд был зафиксирован на высоте 1868 метров в самом сердце Центрального массива национального парка Пикос-де-Эуропа.

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Смотрите, как "Реал" проиграл "Шахтеру" в Киеве:

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чемпионат Испании Реал Мадрид Райо Вальекано

Источник: Сегодня|Спорт

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