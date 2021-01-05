Рамос піде з "Реала", щоб стати одноклубником Мессі

Капітан "Реала" іспанець Серхіо Рамос відмовився від продовження контракту з "Королівським клубом", щоб влітку стати одноклубником нинішнього капітана "Барселони" Ліонеля Мессі – вже в "Парі Сен-Жермен". Про такий космічний для всього світового футболу поворот повідомляє Chiringuito de Jugones.

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За даними джерела, між Серхіо Рамосом, якому в березні виповниться 35, і президентом "Реала" Флорентіно Пересом відбулася розмова щодо майбутньої співпраці. Футболіст повідомив босу "вершкових", що хоче перейти влітку до "ПСЖ", де планують створення серйозного проекту під керівництвом нового тренера Маурісіо Почеттіно.

При цьому Рамос розповів Пересу, що в "ПСЖ" йому пообіцяли солідні фінансові умови. Також в Парижі захисника запевнили, що докладуть усіх зусиль, щоб перед новим сезоном посилитися Ліонелем Мессі.

Реклама Ліонель Мессі та Серхіо Рамос / Фото: AFP

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Усе це підкупило Серхіо Рамоса, і рекордсмен Європи з матчів за збірну має намір після закінчення контракту з "Реалом", влітку 2021-го, на умовах вільного агента перебратися до столиці Франції.

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Флорентіно Перес не буде стримувати Серхіо Рамоса. Він заявив гравцеві, що не може запропонувати йому зарплату понад нинішні 12 млн євро на рік, позаяк футболіст розраховує отримувати більше.

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