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Лунін і Серхіо Рамос зустріли несподіваний снігопад у Мадриді

7 січня, 17:30

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Захисник "Реала" роздягнувся на вулиці, воротар просто зняв відеоролик

Раптова зміна погоди в іспанській столиці не пройшла сьогодні повз увагу футболістів мадридського "Реала". Український воротар Андрій Лунін просто показав снігопад у столиці, а капітан команди Серхіо Рамос продемонстрував свою загартованість.

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Днями українська спортсменка показала неймовірні замети в Європі.

34-річний захисник оголив верхню частину тіла під снігом прямо на футбольному полі. При цьому Рамос і не подумав злякатися: блиснув м'язами, показав язика і з посмішкою написав у соціальних мережах: "Я люблю літо".

Стриманішим виявився українець Андрій Лунін. Наш воротар, який явно звик до снігу більше, ніж Серхіо, просто зняв побачене на відео, яким поділився в Instagram.

Відео: Instagram
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Наступний матч у чемпіонаті Іспанії "Реал" зіграє 9 січня проти "Осасуни" в гостях. Поки що підопічні Зінедіна Зідана посідають друге місце, на два очки відстаючи від "Атлетіко" і на п'ять випереджаючи "Барселону".

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Дивіться, як Лунін парирував удари на тренуванні "Реала":

Андрій Лунін відбиває м'яч після удару Лукаса Васкеса Відео: Instagram

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