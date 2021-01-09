Сніговий шторм в Мадриді: "Реал" злітав 5 годин, а "Атлетик" не зміг приземлитися

В результаті баски полетіли назад, а матч з "Атлетіко" під загрозою зриву

Якщо велика частина України не змогла дочекатися снігу навіть на Різдво, то Іспанія вже не знає, куди його дівати. Особливо це стосується жителів Мадрида, буквально паралізованих через снігопад, який викликав шторм Филомена. Навіть футболісти допомагали виштовхувати авто із заметівпо дорозі на матчі. Але деякі зустрічі 18 туру Прімери сьогодні можуть не не відбутися.

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Як повідомляє Marca, літак "Атлетика" не зумів приземлитися в мадридському аеропорту "Барахас" через снігопад. Баскам довелося відлетіти назад до Більбао. А сьогоднішній поєдинок з "Атлетіко" знаходиться під загрозою зриву через відсутність інформації про працездатність "Барахаса" в суботу. Матч запланований на 17:15 за Києвом.

А футболісти і тренерський штаб "Реала" не змогли вчасно вилетіти до Памплони на матч 18-го туру іспанської Прімери з "Осасуною". Представники мадридського клубу пробули в літаку майже п'ять годин, тому що злітно-посадочні смуги замерзли через рясний снігопад та сильний вітер. Але в підсумку смугу вдалося розчистити від снігу і льоду.

Як повідомляє прес-служба "Реала", літак команди здійснив успішну посадку в аеропорту регіону Наварри. Цікаво, що "вершкові" спочатку хотіли летіти в Памплону в суботу, 9 січня, оскільки в цей день прогнозували ясну погоду, але Ла Ліга попросила мадридців вилетіти раніше.

Реклама Аеропорт "Барахас" в Мадриді / Фото: Reuters

Однак загроза зриву сьогоднішнього поєдинку проти "Осасуни" ще залишається, бо полю стадіону "Ель Садар" ще необхідно пройти перевірку з боку делегатів і арбітрів зустрічі. Матч повинен початися о 22:00.

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Шторм Филомена встановив в Іспанії новий температурний рекорд. Напередодні там зафіксували неймовірно низьку температуру – мінус 35,6 градуса за Цельсієм! Правда, рекорд був зафіксований на висоті 1 868 метрів – в самому серці Центрального масиву національного парку Пікос-де-Еуропа.

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