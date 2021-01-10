Футбол в снежную бурю: игроки "Реала" мучились на мерзлом поле, а Зидан в шоке от условий

Из-за сильного снегопада в Испании мадридский "Реал" пять часов ждал в самолете вылет в Памплону, а затем сыграл вничью с "Осасуной" в матче 18-го тура Примеры – 0:0. Безусловно, на игру повлияли погодные условия – поле стадиона серьезно пострадало от снежной бури и, по мнению тренера "сливочных" Зинедина Зидана, этот матч нельзя было проводить.
"Мы плохо справились, но на таком поле мы сделали все, что могли. Это даже не было похоже на футбольный матч. Условия были очень тяжелыми. Очевидно, что матч с "Осасуной" следовало отложить. Условия для игры в футбол не были соблюдены. Сейчас уже нет смысла вдаваться в подробности. Мы сделали то, что нам сказали, мы сыграли и все", – цитирует Зидана Marca.
Теперь тренер "Реала" даже не знает, как добираться домой: "Мы даже не знаем, когда сможем вернуться в Мадрид. Но должны думать о восстановлении, даже если не знаем, сможем ли выехать завтра или в понедельник. Уже в среду у нас еще одна игра".
После этого матча "Сливочные" набрали 37 очков и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Атлетико" на один балл. "Осасуна" находится на 19-й строчке (15 очков).
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А вот матч "Атлетика" и "Атлетико" в 18-м туре вообще не состоялся – баски не смогли приземлиться в Мадриде из-за снегопада.
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