Зидан пообещал Лунину, что украинец дебютирует за "Реал" в Кубке Испании

До этого вратарь играл за мадридский клуб только на предсезонных сборах

Украинский вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин может наконец-то дебютировать за испанский клуб уже 20 января. Тренер "сливочных" Зинедин Зидан, который был в шоке от условий в матче с "Осасуной", якобы пообещал это молодому голкиперу. Об этом сообщает Defensa Central.

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Андрей Лунин / Фото: Real Madrid

По информации испанского ресурса, наставник мадридского клуба разговаривал с 21-летним Луниным и сказал ему, что тот выйдет в стартовом составе на матч 1/16 финала Кубка Испании против "Алькояно". Встреча состоится 20 января в 22.00 по Киеву. А "Алькояно" выступает в третьем по силе дивизионе Испании и идет на третьем месте в подгруппе Б группы 3.

Реклама Зинедин Зидан / Фото: Reuters В тренде Олимпиаду-2020 в Токио отменят? Проверка слухов

Хотя издание отмечает, что слова Зидана не следует воспринимать как окончательное решение. Он еще может отдать предпочтение в этом матче и Тибо Куртуа.

Напомним, что Лунин перешел в "Реал" из луганской "Зари" в июле 2018 года. С того момента прошло 30 месяцев. За это время Андрей успел поиграть за "Реал" лишь на предсезонных сборах, а затем выступал по арендам – сначала в "Леганесе", затем в "Реал Вальядолид" и "Овьедо".

Ранее капитан "Реала" тренировал украинского вратаря и забил шикарный гол.

Андрей Лунин снял снегопад в Мадриде 7 января Видео: Instagram

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