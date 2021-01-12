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Капітан "Реала" тренував українського воротаря і забив шикарний гол

12 січня, 19:19

Олена Павлова Олена Павлова

Серхіо Рамосу аплодували навіть його партнери з мадридського клубу

Захисник мадридського "Реала" Серхіо Рамос не дає розслаблятися воротарям навіть на тренуваннях. Під час розминки капітан збірної Іспанії забив шикарний гол у ворота українського кіпера Андрія Луніна. Раніше Лунін і Серхіо Рамос зустріли несподіваний снігопаду Мадриді.

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Серхіо Рамос проти Рафаеля Варана

Серхіо Рамос проти Рафаеля Варана / Фото: Real Madrid

34-річний Рамос вразив верхній кут воріт 21-річного українця, пробивши на техніку з-за меж штрафного майданчика. Хоча Лунін у стрибку зовсім трохи не дотягнувся до м'яча. Красу удару іспанського захисника відмітили і його партнери по "Реалу", влаштувавши йому овації.

Нагадаємо, що в минулому турі чемпіонату Іспанії гравці "Реала" мучилися на мерзлому полі, а Зінедін Зідан був шокований від умов. Мадридська команда зіграла внічию з "Осасуною" в матчі 18-го туру Прімери – 0:0. На гру вплинули погодні умови – поле стадіону серйозно постраждало від сніжної бурі.

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А до цього через сильний снігопад в Іспанії мадридський "Реал" п'ять годин чекав у літаку на вилітв Памплону.

Дивіться, як Серхіо Рамос забивав "Інтеру" в Лізі чемпіонів

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