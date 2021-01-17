Роналду без шансов проиграл "Интеру" в "Дерби Италии" (видео)

"Ювентус" бит в Милане со счетом 0:2. Смотрите, как это было

В центральном матче 18-го тура чемпионата Италии "Интер" на своем поле обыграл "Ювентус" со счетом 2:0. Подопечные Конте забили в ворота туринцев по мячу в начале каждого из таймов. Отличились Видаль и Барелла.

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На 13-й минуте Барелла с правого края великолепно навесил в центр штрафной площадки точно на голову Видалю, который сумел переиграть в верховом единоборстве Данило и отправил мяч в сетку ворот Щенсны.

А на 52-й минуте шикарную передачу со своей половины поля исполнил Бастони за спину защитникам "Ювентуса" – Барелла вышел на рандеву с голкипером "Ювентуса" и отправил мяч под перекладину.

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"Ювентус" отвратительно играл в защите. Что касается главной звезды туринцев Криштиану Роналду, то еще при счете 0:0, на 11-й минуте, он с нескольких метров забил в ворота "Интера", но судья не засчитал гол португальца, усмотрев перед этим офсайд у Кьезы.

После этой победы "Интер" догнал лидера Серии А "Милан". У обоих по 40 очков. Но в понедельник "россонери" могут выйти на чистое первое место, если хотя бы сыграют вничью в выездном матче с "Кальяри".

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"Ювентус" с 33 очками – лишь пятый.

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Роналду и Видаль / Фото: Reuters

Турнирная таблица Серии А

Напомним, в групповом турнире Лиги чемпионов "Интер" и "Ювентус" были соперниками украинских клубов. "Интер" дважды сыграл вничью с "Шахтером", а "Ювентус" дважды обыграл "Динамо".

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