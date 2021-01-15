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"Лаціо" – "Рома": прогноз коментатора на римське дербі в чемпіонаті Італії

15 січня, 19:31

Кирило Круторогов Кирило Круторогов

Футбольний коментатор Кирило Круторогов вважає, що обидві команди заб'ють, а "Лаціо" не програє

У п'ятницю, 15 січня, в рамках 18-го туру чемпіонату Італії відбудеться одне з найголовніших дербі Європи: в Римі на Олімпійському стадіоні зійдуться "Лаціо" і "Рома". Матч розпочнеться о 21:45 і буде показаний в прямому ефірі на каналі "Футбол 2", який доступний за допомогою сервісу OLL.TV.

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Римське дербі – це завжди особливі емоції, хоча воно вперше з початку пандемії відбудеться при порожніх трибунах. "Рома" Фонсеки не програє в чемпіонаті вже чотири тури і йде на третьому місці, правда, найближчі переслідувачі, які знаходяться на відстані однієї або навіть менше перемог, мають по грі в запасі. В останньому матчі "вовки" розписали мирову з "Інтером" (2:2). Спочатку вони вели в рахунку, але пропустили двічі в другому таймі і пішли від поразки вже в кінцівці зустрічі. Уже тривалий час у них в лазареті знаходяться Дзаньоло і Пасторе, також травмовані Міранте, Сантон і Калафіорі.

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"Лаціо" не програє в чемпіонаті три матчі, знаходиться на восьмому місці і відстає від сусідів по місту на шість очок – ситуація не з кращих. Для збереження претензій на путівку в Лігу чемпіонів необхідно надолужувати згаяне. Кадрових втрат у них чимало – два воротарі Стракоша і Прото, Катальді, Фарес і Корреа.

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У минулому сезоні обидві зустрічі римських команд завершилися нічиїми 1:1. На цей раз, думаю, "Лаціо" не програє. Також очікую, що обидві заб'ють. До речі, раніше ми писали, що "Лаціо" помилково відправив 11 мільйонів не тому клубу ереплутали назву. Помилка фінансового відділу може обернутися грандіозними проблемами.

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прогноз анонс чемпіонат Італії Лаціо Рома Італія

Джерело: Сегодня|Спорт

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