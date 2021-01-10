"Рома" – "Інтер" 2:2: відео голів центрального матчу в Італії

Команда екстренера "Шахтаря" врятувалася від поразки в поєдинку з недавньою єврокубковою жертвою "гірників"

Центральний матч 17-го туру чемпіонату Італії між представниками провідної трійки "Ромою" та "Інтером" завершився в результативну нічию – 2:2. Команда екстренера "Шахтаря" Паулу Фонсеки "Рома" врятувалася від поразки, забивши недавно вибитому "гірниками" з єврокубків "Інтеру" за чотири хвилини до кінця основного часу.

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Отже, від лідера турнірної таблиці Серії А "Мілана" "Інтер" відстає на три очки, "Рома" – на шість.

Огляд матчу "Рома" – "Інтер" (2:2)

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"Рома" – "Інтер" – 2:2

Голи: Пеллегріні, 17, Манчіні, 86 – Шкриніар, 56, Хакимі, 63

"Рома": Лопес – Манчіні, Смоллінг, Ібаньєс – Карсдорп, Вільяр, Верету (Крістанте, 79), Спінаццола (Перес, 73) – Пеллегріні, Джеко (Майораль, 88), Мхитарян

"Інтер": Ханданович – Шкриніар, Де Врей, Бастоні – Хакимі (Коларов, 82), Барелла, Брозович, Відаль (Гальярдіні, 82), Дарміан, Лукаку, Мартінес (Перішич, 77)

Попередження: Смоллінг, Манчіні, Вільяр – Лукаку, Бастоні, Перішич

Турнірна таблиця чемпіонату Італії. ТОП-5

Напередодні в чемпіонаті Італії найдорожчий футболіст України виходом з лави допоміг своїй команді виграти. Поява на полі Маліновського перетворила нічию на розгромну перемогу для "Аталанти". В активі Руслана у грі з "Беневенто" – асист.

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