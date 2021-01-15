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"Лацио" – "Рома": прогноз комментатора на римское дерби в чемпионате Италии

15 января, 19:31

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов

Футбольный комментатор Кирилл Круторогов считает, что обе команды забьют, а "Лацио" не проиграет

В пятницу, 15 января, в рамках 18-го тура чемпионата Италии состоится одно из самых главных дерби Европы: в Риме на Олимпийском стадионе сойдутся "Лацио" и "Рома". Матч начнется в 21:45 и будет показан в прямом эфире на канале "Футбол 2", который доступен с помощью сервиса OLL.TV.

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Римское дерби – это всегда особенные эмоции, хотя оно впервые с начала пандемии состоится при пустых трибунах. "Рома" Фонсеки не проигрывает в чемпионате уже четыре тура и идет на третьем месте, правда, ближайшие преследователи, которые находятся на расстоянии одной или даже меньше побед, имеют по игре в запасе. В последнем матче "волки" расписали мировую с "Интером" (2:2). Сначала они вели в счете, но пропустили дважды во втором тайме и ушли от поражения уже в концовке встречи. Уже длительное время у них в лазарете находятся Дзаньоло и Пасторе, также травмированы Миранте, Сантон и Калафиори.

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"Лацио" не проигрывает в чемпионате три матча, находится на восьмом месте и отстает от соседей по городу на шесть очков – ситуация не из лучших. Для сохранения претензий на путевку в Лигу чемпионов необходимо наверстывать упущенное. Кадровых потерь у них немало – два вратаря Стракоша и Прото, Катальди, Фарес и Корреа.

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В прошлом сезоне обе встречи римских команд завершились ничьими 1:1. На этот раз, думаю, "Лацио" не проиграет. Также ожидаю, что обе забьют. Кстати, ранее мы писали, что "Лацио" по ошибке отправил 11 миллионов не тому клубу. Перепутали название. Ошибка финансового отдела может обернуться грандиозными проблемами.

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прогноз анонс чемпионат Италии Лацио Рома Италия

Источник: Сегодня|Спорт

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