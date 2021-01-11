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Роналду дістався до світового рекорду! Ніхто не забивав так багато протягом 15 років

11 січня, 08:51

Олена Павлова Олена Павлова

Португальський форвард допоміг "Ювентусу" переграти "Сассуоло"

Португальський нападник "Ювентуса" Кріштіану Роналду забив свій 759-й гол у кар'єрі в матчі 17-го туру Серії А з "Сассуоло" (3:1). Таким чином форвард туринців повторив абсолютний рекорд за кількістю м'ячів в офіційних матчах. Раніше Роналду перевершив рекорд короля футболу Пелеза кількістю голів.

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Тепер по забитим голам в офіційних зустрічах Кріштіану наздогнав чеського форварда Йозефа Біцана – повідомляє Squawka. У період з 1931 по 1955 роки Біцан забив 759 м'ячів.

Також португальський форвард досяг позначки у 15 голів у поточному сезоні Серії А. Як повідомляє Opta, 35-річний Роналду є єдиним гравцем з топ-5 європейських чемпіонататів, хто забив не менше 15 голів в кожному з останніх 15 сезонів. І першим футболістом туринців з сезону-2005/06, хто досяг позначки у 15 м'ячів за 17 турів.

Нагадаємо, що в матчі проти "Сассуоло" рахунок на початку другого тайму відкрив Данило, але вже через вісім хвилин Грегорі Дефрель відновив рівновагу. Переможний м'яч "Ювентус" забив на 82-й хвилині, коли Аарон Ремсі, який вийшов на заміну, замкнув флангову передачу. А крапку в матчі вже в компенсований час поставив Кріштіану.

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Для "Ювентуса" ця перемога стала вже третьою поспіль у чемпіонаті Італії. Команда Андреа Пірло набрала 33 очки і піднялися на четверте місце в турнірній таблиці. До лідера "Мілана" – 7 балів. "Сассуоло" з 29 очками посідає сьоме місце.

Дивіться, як "Ювентус" переграв "Мілан"

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рекорд гол чемпіонат Італії Кріштіану Роналду Ювентус ТУрин Сассуоло
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