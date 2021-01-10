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Ібрагімович зіграв п'ять хвилин, а "Мілан" повторив рекорд 70-річної давності

10 січня, 08:39

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

"Червоно-чорні" продовжують перемагати і лідирувати в чемпіонаті Італії

Особливим вийшов учорашній матч італійської Серії А на знаменитому стадіоні "Сан-Сіро". Лідер чемпіонату "Мілан" переміг "Торіно" з рахунком 2:0 завдяки голам португальця Рафаеля Леау і івуарійця Франка Кессі (з пенальті). Примітним стало те, що підопічні Стефано Піолі повторили гольовий рекорд турніру, забиваючи в 16 турах поспіль не менше двох м'ячів.

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Учора Малиновський допоміг "Аталанті" розгромити "Беневенто".

Востаннє таку стабільну результативність демонстрували земляки "россо-нері" з "Інтера", які відзначалися мінімум двома голами в сезонах 1949/50 і1950/51.

"Мілан" може перевершити досягнення конкурентів 18 січня, коли зіграє на виїзді з "Кальярі". Поки ж команда продовжує очолювати турнірну таблицю, випереджаючи "Інтер" на чотири очки, але зігравши на матч більше.

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Натхненник ривка "червоно-чорних" швед Златан Ібрагімович учора повернувся на поле після лікування травми. 39-річний швед пошкодив ногу 22 листопада під час зустрічі з "Наполі". У поєдинку з "Торіно" він зіграв трохи більше п'яти хвилин.

На початку року "Ювентус" завдав першої поразки "Мілану" в Серії А.

Дивіться огляд матчу "Мілан" – "Торіно":

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