Найдорожчий футболіст України виходом з лави допоміг своїй команді виграти

Поява на полі Маліновського перетворила нічию на розгромну перемогу для "Аталанти". В активі Руслана – асист

Тренер "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні вкотре залишив поза основним складом найдорожчого українського футболіста Руслана Маліновського (21 млн євро), але це не завадило півзахисникові відзначитися результативною дією у виїзній грі чемпіонату Італії проти "Беневенто".

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Маліновський вийшов з лави запасних на заміну на 64-й хвилині. На ту мить рахунок у матчі був рівним – 1:1. І саме після появи на полі українця "Аталанта" забила три м'ячі і розгромила "Беневенто" – 4:1.

При цьому останній у поєдинку гол, на 86-й хвилині, колумбійський нападник "Аталанти" Луїс Мюріель забив після передачі Руслана Маліновського.

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"Беневенто" – "Аталанта" – 1:4

Голи: Сау, 50 – Ілічич, 30, Толой, 69, Сапата, 71, Мюріель, 86

"Аталанта": Голліні, Гозенс (Меле, 73), Паломіно, Ромеро, Хатебур, Пессіна (Маліновський, 64 ), Де Рон, Ілічич (Міранчук, 88), Фройлер (Депаолі, 88), Толой, Сапата (Мюріель, 73).

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Руслан Маліновський / Фото: Getty Images

Відзначимо, що Маліновський не виходить в основному складі "Аталанти" з 20 грудня, коли провів 81 хвилину проти "Роми". Після цього вже в чотирьох зустрічах поспіль Руслан з'являється на заміну, зігравши сумарно 91 хвилину.

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Нагадаємо, через те, що Руслану немає місця в стартовому складі "Аталанти", з'явилися чутки про його оренду до клубів Бельгії. Однак дружина Маліновського спростувала перехід до "Брюгге".

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