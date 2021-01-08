Партнер Маліновського по "Аталанті" перебрався в "Манчестер Юнайтед"

18-річний Амад Діалло розповів про втілення в життя дитячих мрій

"Манчестер Юнайтед" поповнив свій склад ще одним молодим талантом. У четвер увечері англійський гранд повідомив про завершення операції з переходу 18-річного Амада Діалло з італійської "Аталанти". Уродженець Кот-д'Івуару пройшов через юнацькі команди клубу з Бергамо і встиг отримати італійське громадянство. Грає він переважно на правому фланзі атаки, але може діяти і на іншому місці в передній лінії.

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Сума трансферу становить 21 мільйон євро, а тривалість контракту – п'ять років. Враховуючи те, що Діалло за основний склад "Аталанти" практично не виступає, це чималі гроші. При цьому Transfermarkt оцінює його в 15 "лимонів". "Червоні дияволи" на своєму сайті підкреслили, що Амад мріяв перейти в такий солідний клуб і не може дочекатися на дебют.

Найближчий матч "МЮ" проведе 9 січня в Кубку Англії проти "Вотфорда". У чемпіонаті підопічні Сульшера ділять перше місце з "Ліверпулем", але зіграли на матч менше.

Раніше Маліновський після розгрому "Роми" висловився про Мхітаряна.

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Дивіться, як "Аталанта" розібралася з "Пармою" в чемпіонаті Італії:

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