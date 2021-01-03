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Як "Аталанта" Маліновського розгромила "Сассуоло": відео голів та огляд матчу

3 січня, 19:40

Олег Люлька Олег Люлька

Клуб українця познущався над суперником. І не скажеш, що "Сассуоло" – вище в турнірній таблиці

"Аталанта" українського півзахисника Руслана Маліновського шикарно почала 2021 рік, розгромивши на своєму полі "Сассуоло" з рахунком 5:1. І це при тому, що перед грою "Сассуоло" в Серії А був на четвертому місці, а "Аталанта" – на сьомому.

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Найдорожчий український футболіст Маліновський (21 млн євро) вийшов на поле в грі з "Сассуоло" на 63-й хвилині за рахунку 4:0 і результативними діями не відзначився.

Нагадаємо, у зв'язку з тим, що Руслану немає місця в стартовому складі "Аталанти", з'явилися чутки про його оренду в клуби Бельгії. Однак дружина Маліновського спростувала перехід до "Брюгге".

Огляд матчу "Аталанта" – "Сассуоло" (5:1)

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"Аталанта" – "Сассуоло" – 5:1
Голи: Сапата, 11, 49, Пессіна, 45, Госенс, 57, Мюріель, 67 – Кірікеш, 75
"Аталанта": Голліні, Хатебур, Джимшиті (Депаолі, 77), Паломіно, Госенс (Руджері, 77), Ілічич (Мюріель, 63), де Рон, Пессіна (Маліновський, 63), Фройлер, Ромеро, Сапата (Міранчук, 84)

Руслан Маліновський. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

Руслан Маліновський. Фото: REUTERS/Alberto Lingria

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Нагадаємо, в першому матчі року в італійському чемпіонаті "Інтер" розгромив "Кротоне" 6:2, а героєм зустрічі став "вагітний" Лаутаро Мартінес.

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відео голів чемпіонат Італії Сассуоло Аталанта Руслан Малиновський

Джерело: Сегодня|Спорт

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